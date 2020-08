FOTO: Huda nesreča pri Poljanah, umrli štirje - 56-letna voznica, 38-letni voznik in dva otroka (stara 6 in 9 let)

21.8.2020 | 17:20

Foto: očividec

Na cesti Poljane pri Mirni Peči-Novo mesto se je popoldne, nekaj po tretji uri, zgodila huda prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah policije sta čelno trčili dve osebni vozili, v nesreči pa so umrle štiri osebe.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so na kraju interventne službe, nekdanja hitra cesta med Trebnjem in Novim mestom je zaprta.

Zaradi opravljanja ogleda kraja in ugotavljanja okoliščin tragičnega dogodka drugih podrobnosti o prometni nesreči policija javnosti zaenkrat ne more posredovati.

Po naših neuradnih podatkih sta med žrtvami dva otroka.

Dodano ob 18.50:

Po prvih ugotovitvah ogleda je 38-letni voznik osebnega vozila Renault megane, doma iz okolice Novega mesta, peljal proti Novemu mestu, nasproti mu je pripeljala 56-letna voznica osebnega avtomobila Škoda roomster, doma iz okolice Trebnjega. Prišlo je do čelnega trčenja, pri čemer je osebni avtomobil 38-letnika, v katerem je imel še dva otroka, stara 6 in 9 let, zaradi silovitosti trka zgorel. Vsi štirje udeleženci prometne nesreče so umrli na kraju.

Na kraju so intervenirali gasilci, reševalci in policija. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je cesta Trebnje – Novo mesto v bližini naselja Poljane pri Mirni Peči še vedno zaprta. O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Preiskava okoliščin nesreče z ogledom kraja še ne bo zaključena, saj bo potrebno podrobneje preučiti še sledove na obeh vozilih, ki jih je policija zasegla.

M. K.