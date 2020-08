Mladi pred odločitvami - Prijateljstvo in podjetnost

22.8.2020 | 11:00

Katera od obeh zastav, ki sta izobešeni pred Kulturnim centrom Semič, bo vodila semiške mlade v prihodnje na njihove poti: slovenska ali domača semiška? (Foto: M. L.)

Semič - Več kot polovica mladih prebivalcev občine Semič bi se izselila iz semiške občine, če bi to morala storiti zaradi zaposlitve. Več kot polovici od teh mladih je sprejemljiv čas vožnje v službo do 30 minut, dobri dve tretjini bi se vozili iz semiške občine na delo drugam tudi po celo uro. Kar 63 odstotkov mladih bi v občini Semič ustanovilo podjetje.

Podatki se nanašajo na mlade, vključene v analizo v občini Semič. Aprila letos so namreč izvedli spletno anketo Mladi v občini Semič med prebivalci med 15. in 29. letom starosti s stalnim prebivališčem v tej občini. Anketa se je nanašala na osem področij, omenjamo nekatera.

Pogosto nam manjka denarja, so mladi navedli med glavnimi težavami pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Ob tem velik delež, 46 odstotkov, vprašanih izpostavlja, da v občini Semič primanjkuje najemniških stanovanj, 27 odstotkov jih navaja, da je tudi premalo neprofitnih najemniških stanovanj, 30 odstotkov jih ocenjuje, da so stanovanja predraga za nakup. Mnogi anketiranci ne poznajo ukrepov občine ali države, ki mladim in mladim družinam pomagajo pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Več kot 30 odstotkov vprašanih pa ve za znižanje plačila ekonomske cene vrtca pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja in za enkratno denarno pomoč mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja. Pomoč pri pridobivanju stanovanja potrebujejo tudi drugi mladi, ne le mlade družine. Pospešiti je treba postopke spreminjanja namembnosti zemljišč in poceniti dokumentacijo, so sporočili mladi in se ob tem zavzeli tudi za gradnjo stanovanjskega bloka za mlade in mlade družine.

Z anketo so ugotavljali tudi zadovoljstvo mladih z bivanjem v občini Semič. Mladi so v 59 odstotkih zadovoljni, 24 odstotkov jih je zelo zadovoljnih. Nezadovoljni so le 4 odstotki anketiranih. V tej občini jih želi ostati 43 odstotkov, 37 odstotkov bi se kljub navezanosti na domači kraj odselilo zaradi študija, zaposlitve ali osebnih razlogov. Vsega trije odstotki mladih se v občini ne počuti dobro in ti bi se odselili ob prvi priložnosti.

Prednosti bivanja v občini Semič so po mnenju anketiranih prijazni in družabni ljudje, prijateljski odnosi, povezanost med ljudmi in kraji, mirno okolje, lepa narava, svež zrak, bližina osnovnih storitev, majhen kraj, ki ni preveč oddaljen od večjega središča in ima veliko razvojnih možnosti, možnost delne samooskrbe z delom na kmetiji, prenovljeno jedro Semiča, dobra spletna povezava, bližina turističnih krajev, dostopnost vrtca in šole in med drugim dovolj parkirnih mest.

Med tistim, kar moti, so pomanjkanje zaposlitev, neurejene ceste in nezadosten javni prevoz, slaba povezava z avtocesto, pomanjkanje trgovin z mešanim blagom in trgovine z oblačili, pomanjkanje prostora za druženje mladih, družbena zaprtost, ki se odraža v tem, da zaključene skupine težko sprejmejo novega člana in da je izstopajoči posameznik zelo na očeh, kar verjetno izhaja iz pomanjkanja široke izobraženosti prebivalcev. Tu so še tekmovalnost, neustrezna stanovanjska politika, odnos posameznih pripadnikov romske skupnosti do preostalih prebivalcev, pomanjkanje podjetij, ki bi zaposlovala višje izobražene ljudi, oddaljenost upravne enote in neenakomeren razvoj posameznih območij občine.

Kot tudi navajajo izvajalci omenjene male raziskave semiškega javnega mnenja, nekateri pogrešajo štipendije, ki bi mlade spodbudile k vračanju v svoj kraj po končanem študiju, zato predlagajo uvedbo občinske štipendije, ki bi pomagala k zaposlitvi. Za počutje sta pomembni tudi razmišljanje in ravnanje drugih okolij, zato anketiranci želijo, da bi bil splošen odnos do celotne Bele krajine v prihodnje bolj povezovalen.

Omenjeno anketo letos aprila in poznejšo analizo so pripravili potem, ko je občina Semič aprila 2019 ustanovila odbor za mlade. Ta je imel za enega glavnih ciljev pripravo lokalnega programa za mlade v občini Semič, ki naj bi vsebinsko in finančno začrtal delovanje občine v zvezi z mladimi. Da bi zbrali pobude mladih, so odprli Facebookovo stran Sem'ška mladina. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo skupno 241 mladih, kar predstavlja nekaj več kot 40 odstotkov vseh mladih s stalnim prebivališčem v omenjeni občini. Vsi mladi, ki so sodelovali v anketi, sicer niso odgovorili na vsa vprašanja. Na vprašalnik je odgovarjalo več žensk, 55 odstotkov. Povprečna starost anketirancev je nekoliko presegala 23 let. Med sodelujočimi je bilo 39 odstotkov zaposlenih, 29 odstotkov študentov, 25 odstotkov dijakov ter po 3 odstotki samozaposlenih in brezposelnih.

Omenjeno analizo je izvedla občina Semič v sodelovanju s Sem'ško mladino, Kulturnim centrom Semič in Inštitutom za mladinsko politiko.

Članek je bil objavljen v 33. številki Dolenjskega lista 13. avgusta 2020

M. Luzar