Pri Medvedjeku v odbojno ograjo; nesreči tudi v Brežicah in pri Bukošku

22.8.2020 | 08:20

Včeraj ob 10.00 se je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na voznem pasu. Gasilci PGD Trebnje so skupaj z delavci DARS-a zavarovali kraj in počistili cestišče ter potegnili vozilo na odstavni pas in odklopili akumulator. V nesreči se ni nihče poškodoval, avto pa je uničen.

Ob 14.34 pa sta atomobila trčila na Cesti bratov Milavcev v Brežicah. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, odstranili vozilo s cestišča ter nudili pomoč vlečni službi in policiji. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Zvečer so krški poklicni gasilci posredovali še enkrat. Ob 22.37 sta namreč osebna avtomobila trčila na cesti Bizeljsko – Čatež v bližini naselja Bukošek, občina Brežice. Gasilci PGE Krško so poskrbeli za požarno in naletno varovanje in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Padel motorist

Ob 12.15 je na cesti pri naselju Videm pri Temenici, občina Ivančna Gorica, padel motorist in se poškodoval. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanca, ki so ga prepeljali v bolnico.

S helikopterjem v UKC

Ob 18.51 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal poškodovano osebo iz Radne, občina Sevnica, v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

Goreli osebni vozili

Včeraj ob 10.32 je na Stražnjem vrhu, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar v predelu motorja pogasili. Vozilo je uničeno.

Uničeno pa je tudi vozilo, ki je gorelo ob 13.38 v Šmihelu v Novem mestu. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel.

Gorelo tudi v naravi

Včeraj je gorelo tudi v naravi. Ob 13.37 je v naselju Hudenje, občina Škocjan, gorelo suho seno na njivi. Požar na površini okoli 25 m2 so pogasili gasilci PGD Dobrava in Škocjan.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.00 so posredovali gasilci PGD Obrežje v Mrzlavi vasi, kjer so iz ostrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Drevo na cesti

Ob 18.21 je na cesti Novo mesto—Metlika, pri Pogancih, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Razrezali in odstranili so ga gasilci GRC Novo mesto.

M. L.-S.