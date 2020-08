FOTO: Cviček ima svoj izvir v Šmarjeti

Iz fontane cvička v Šmarjeti so prvi nazdravili (do desne proti levi): Marjan Hribar, 22. cvičkova princesa Maja Vovko, vinska kraljica Ana Pavlin, Igor Zorčič in Borut Pahor - slednji z vodo, ne z vinom!

Izvir cvička na trgu v Šmarjeti že vabi.

Šmarjeta - Včeraj popoldne so v centru Šmarjete svečano predali namenu fontano cvička, ki jo je Občina Šmarješke Toplice uresničila skupaj s partnerji: Društvom vinogradnikov Šmarjeta in Društvom vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev ter Mlinom Košak iz Družinske vasi.

Trak nove pridobitve sta prerezala predsednik države Borut Pahor in šmarješki župan Marjan Hribar v družbi vinske kraljice Ane Pavlin in 22. cvičkove princese Maje Vovko.

Nazdravili so s cvičkom iz nove fontane cvička, prvi kozarček pa je namesto predsednika države, ki je povedal, da vina ne pije, v roke prijel nato predsednik Državnega sveta RS Igor Zorčič in tako zastopal državo. Izvir cvička je blagoslovil domači župnik g. Andrej Golčnik.

Predsednik Borut Pahor je prišel v družbi župana Marjana Hribarja.

Trg v Šmarjeti, ob fontani cvička pri nekdanji Karlovčkovi hiši, je postal krasno prizorišče dogajanja v občinskem središču.

Predsednik države Borut Pahor je kot slavnostni govornik pohval izvir cvička kot zanimivo turistično pridobitev, obenem pa je poudaril, da je »Slovenija narejena za trajnostni razvoj, saj imamo prečudovito naravo in ljudi, ki znajo to ceniti in ohranjati.«

Župan Marjan Hribar je zaželel, da izvir cvička zaživi kot turistična atrakcija, ki jo obišče čim več ljudi: od blizu in daleč. »Naj prispeva k promociji cvička in večji kulturi pitja nasploh, Naj bo to kraj lokalnega druženja, medgeneracijskih srečevanj. S fontano cvička podpiramo domače vinogradništvo in vinarstvo,« je dejal in se zahvalil za podporo tako kmetijskemu ministrstvu kot Razvojni agenciji, »da sta prepoznala ta projekt kot pomemben.«

Za 8 evrov štirje kozarčki vina

Fontano cvička so v Šmarjeti po besedah Alje Rabzelj, vodje projekta Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir cvička, uredili na podlagi zgledov ostalih fontan v Sloveniji.

»Želeli smo na poseben način predstaviti dolenjsko posebno vino, zato smo se odločili za pripravo projekta Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir cvička in s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev smo ga uresničili,« pravi Rabzeljeva. Vrednost projekta, katerega glavna investicija je nakup mobilne opreme za vinsko fontano, znaša slabih 140 tisoč evrov, od tega 80 odstotkov, kar je dobrih 90 tisoč evrov, prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo, 50 tisočakov, pa občina in partnerji.

Na fontanci cvička bo lahko obiskovalec sam z degustacijo spoznal cviček in sicer bo za ceno osmih evrov prejel en degustacijski kozarec s čipom, s katerim bo na fontani imel možnost poskušanja treh glavnih sestavin vin cvička: to so modra frankinja, žametna črnina in dolenjsko belo ter na koncu seveda cviček. S kozarcem zraven dobi vsak tudi Mlinarjevo črno bombico, kruhek, ki so ga spekli v Mlinu Košak.

Dobrote lokalnih ponudnikov

Lokalni ponudniki so stregli na stojnicah.

Tamburaška skupina FD Kres.

Postrežba po prireditvi - gospodinje z maskami, dobrote v čolničkih ...

Vina bodo prispevali člani obeh domačih vinogradniških društev. Vinogradniki so se sami na občnih zborih in upravnih odborih odločili in pogovorili, katero vino se bo točilo na fontani. Največjo težo je seveda imelo ocenjevanje na tednu cvička.

V spremljevalni hiški zraven fontane - ta bo odprta vsak dan med 11. uro in 20. uro, v upravljanje pa so jo predali Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice - bodo naprodaj še raznovrstne dobrote lokalnih ponudnikov.

Otvoritve cvičkove fontane, ki so jo popestrili Godba na pihala Občine Šmarješke Toplice s harmonikarjem Jožetom Gotlibom ter tamburaška skupina Folklornega društva Kres iz Novega mesta, vodila pa jo je Marjana Grčman, so se udeležili še mnogi gostje, kolegi župani iz drugih dolenjskih občin, pa tudi celjski župan Bojan Šrot z ženo Katarino Karlovšek (ta je vnukinja znanega šmarješkega rojaka Jožeta Karlovška), župan pobratene prekmurske občine Cankove Danilo Kacjan, dva državna sekretarja: Urška Ban in Jože Podgoršek, idr.

Zaradi nevarnosti koronavirusa je bilo poskrbljeno za primerno razdaljo na prizorišču, ob vstopu na trg so si vsi razkužili roke ter prejeli zaščitno masko. Tudi številnih občanov ni manjkalo med obiskovalci, ti so se z veseljem zamudili tudi ob stojnicah lokalnih ponudnikov. Dobrote so pridno stregle članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta, manjkal ni niti pražen krompir, ki so ga pripravili člani Društva praženega krompirja iz Mokronoga.

