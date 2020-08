Včeraj 43 okužb, 11 pri nas; kje na hrvaški obali se je okužilo največ Slovencev?

22.8.2020 | 12:15

V Sloveniji so včeraj ob 1203 testiranjih potrdili 43 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 18 bolnikov s covidom-19, dva so iz bolnišnice odpustili, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. En bolnik s covidom-19 je včeraj umrl, skupno število umrlih s to boleznijo je tako naraslo na 131.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2617 okužb z novim koronavirusom, aktivnih pa je 370 primerov.

Včeraj so 43 okužb z novim koronavirusom potrditi v 26 občinah, in sicer največ v Ljubljani, kjer so jih potrdili deset. Tri okužbe so potrdili v občini Grosuplje, v drugih občinah pa po eno ali dve, eno okužbo so zabeležili tudi med tujci. V Ljubljani je tako 90 aktivnih okužb, v Celju 24 ter po 11 v Tržiču in Grosupljem.

Po dve novi okužbi sta od včeraj v Krškem in Sodražici, po ena pa v Novem mestu, Semiču, Šentrupertu in Šmarjeških Toplicah.

Iz Hrvaške pričakujejo še več okužb

Število aktivnih okužb v zadnjih dneh v Sloveniji narašča, tudi v prihodnje je po besedah ministra Tomaža Gantarja pričakovati večanje števila dnevno potrjenih okužb, in sicer zaradi vračanja Slovencev z dopusta na Hrvaškem, ki jo je Slovenija uvrstila na rdeči seznam.

Portal necenzurirano.si je danes objavil podatke o okužbah tujih turistov na Hrvaškem, ki kažejo, da se med 7. julijem in 17. avgustom ni okužil nihče od slovenskih državljanov, ki so julija in avgusta dopustovali v Istri in na Kvarnerju. Kot podatke evropskega sistema za opozarjanje in odzivanje o okužbah tujih turistov na Hrvaškem, ki jih je hrvaška vlada zajela v zadnjem poročilu o epidemiološkem stanju v državi, navaja portal, se je v tem obdobju na Hrvaškem okužilo 52 turistov iz Slovenije. Vsi z izjemo enega so se okužili v Novalji na Pagu, eden pa v Makarski.

Na cestah ta vikend pričakovati največjo gnečo

Prometno-informacijski center za vikend pričakuje zelo visoko gostoto prometa na slovenskih cestah. Kot opozarjajo, se končujejo počitnice v delu Nizozemske, poleg tega pa se izteka zadnji vikend pred uvedbo 14-dnevne karantene ob vstopu slovenskih državljanov iz Hrvaške v Slovenijo.