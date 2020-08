Po tragični nesreči s štirimi žrtvami: zakaj je voznica zapeljala čez črto? Poziv očividcem

22.8.2020 | 13:50

Avtomobil 38-letnika je končal v plamenih. (foto: očividec)

Poročali smo o včerajšnji popoldanski hudi prometni nesreči na nekdanji hitri cesti med Trebnjem in Novim mestom, v bližini Poljan pri Mirni Peči, v kateri so ugasnila štiri življenja - 56-letne voznice ter 38-letnega voznika in njegovih dveh otrok, starih 6 in 9 let.

Kot smo že poročali, je 38-letni voznik temno sivega Renaultovega megana z ljubljansko registracijo peljal proti Novemu mestu. Nasproti mu je pripeljala 56-letna voznica svetlo sive Škode roomster z novomeškimi registrskimi oznakami. Prišlo je do čelnega trčenja, pri čemer je avtomobil 38-letnika, v katerem je imel še dva otroka, zaradi silovitosti trka zgorel. Vsi štirje udeleženci prometne nesreče so umrli na kraju.

Kot kaže, je voznica iz neznanega vzroka zapeljala prek neprekinjene ločilne črte

Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je do trka vozil prišlo na voznem pasu vožnje voznika megana, ki je peljal proti Novemu mestu. Okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo. V delo so se vključili izvedenci, ki bodo skupaj s prometnimi policisti podrobneje preučili sledove na kraju in na obeh vozilih.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče na Policijski upravi Novo mesto pozivajo morebitne očividce, ki so videli prometno nesrečo ali opazili vožnjo katerega od omenjenih avtomobilov na tem odseku ceste okoli tretje ure popoldne, da pokličejo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Kakršenkoli podatek, ki bi lahko pojasnil vzroke in okoliščine tragičnega dogodka, bo dobrodošel, še dodajajo na PU.

M. K.