Zaživela prenovljena Mestna tržnica Grosuplje

22.8.2020 | 17:40

Foto: Občina Grosuplje

Grosuplje - V Grosupljem so danes slovesno odrpli prenovljeno Mestno tržnico Grosuplje. Lokalne pridelovalce in ponudnike lokalnih dobrot, kupce in ostale obiskovalce sta nagovorila župan dr. Peter Verlič ter direktor občinske uprave in član Upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem mag. Dušan Hočevar. Nov grosupeljski župnik Martin Golob pa je preurejeno tržnico tudi blagoslovil.

»Res sem vesel, da je prišlo do prenove naše mestne tržnice,« je dejal župan. Ta je že nekaj časa tukaj, kot sporočajo iz občine, pa je njena prenova rezultat evropskega projekta Tržnica za vse. »Če je znanje, če je dobra ekipa in če so dobri in srečni ljudje, kar tukaj v Grosuplju smo, potem rezultati ne morejo izostati,« je še dejal.

Še jo bodo razširili

Župan je še povedal, da gre za ureditev 1. faze tržnice, vizija namreč je, da jo, ko bo urejena Adamičeva cesta, ko bo po izgradnji zadrževalnika Veliki potok urejena tudi struga Grosupeljščice in ko bo nastala nova cestna povezava do krožišča pri Kovinastroju, še razširijo, da bo ta prostor druženja, srečevanja še večji, prijetnejši.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je povedal, da so bila sredstva za projekt Tržnica za vse zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt so uspešno prijavili preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, preko katere so bili financirani tudi turistična info točka Tabor Cerovo, Športno-rekreacijski park Zavrh in bajer Zacurek. »Pomembno je, da imamo znanje, voljo in energijo, da pridobivamo evropska sredstva, kajti le ta nam zagotavljajo boljši in hitrejši razvoj. Samo z denarjem našega občinskega proračuna se ne bi mogli razvijati tako uspešno in z vsemi trendi tega razvojnega obdobja,« je ob tem dodal in še povedal, da se na občini že pripravljajo na črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive 2021-2027. V zadnjih tednih so tako nanizali različne projekte v vrednosti preko 50 milijonov evrov. »Trenutno aktualna vlada je izpogajala rekorden znesek iz evropskega proračuna in če bomo uspeli, če bo vlada znala dobro črpati ta sredstva tudi naprej, vam zagotavljamo, da se bomo še naprej tako razvijali,« je še dejal.

Poleg mlekomata še krompiromat

Z urejanjem tržnice so sicer v Grosupljem začeli v začetku letošnjega junija in tako danes na tržnici stojijo trije novi prodajni objekti, enotnega in modernega videza, v katerih je poleg domačinom že poznanih dveh ponudnikov sadja in zelenjave ter hitre prehrane še tretji ponudnik, in sicer suhomesnatih izdelkov. Poleg mlekomata je na tržnici svoje mesto našel še krompiromat, tako bo poleg svežega mleka ves čas na voljo tudi domači krompir.

K lepi ureditvi celotnega kompleksa prispevajo novo tlakovanje, nadstrešnica, uredilo se je tudi sanitarije.

Danes pa je v novi podobi zasijalo tudi 30 stojnic na odprtem delu tržnice. Te so pokrite, lokalni pridelovalci in ponudniki lokalnih dobrot na njih nudijo sadje, zelenjavo ter druge sveže, zdrave, domače pridelke in izdelke. Gre za sobotne stojnice, a želja je, da bi temu dnevu dodali še kakšnega, pravijo na občini.

Vrednost celotnega projekta je 164.553,51 evrov, delež sofinanciranja znaša 107.903,94 evrov. Upravljavec prenovljene Mestne tržnice Grosuplje je Javno komunalno podjetje Grosuplje.

M. K.

