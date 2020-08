Pri obiranju sadja poškodoval glavo - s helikopterjem v UKC

22.8.2020 | 19:00

Simbolna slika (arhiv)

Danes ob 8.10 se je v naselju Radovica, občina Metlika, občan pri obiranju sadja poškodoval glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ga na kraju oskrbeli in predali Ekipi enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

Iz avta se je kadilo

Zjutraj ob 6.24 se je na Andrijaničevi cesti na parkirišču trgovskega centra v Novem mestu kadilo v predelu motorja osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ugotovili, da izteka motorna tekočina iz motorja vozila in do požara ni prišlo.

Gorelo pri Zalogu

Ob 12.57 je pri naselju Zalog, občina Straža, gorela močvirska trava in grmičevje. Gasilci PGD Dolenja Straža in Vavta vas so požar na površini okoli dveh hektarjev pogasili.

M. K.