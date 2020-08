Brezplačno omrežje WiFi4EU tudi v Trebnjem

23.8.2020 | 18:00

Občina Trebnje je na javnem razpisu Evropske komisije v okviru pobude WiFi4EU leta 2018 uspešno kandidirala za sredstva vzpostavitve brezžičnih omrežij in si pridobila bon v višini 15.000 evrov. Namestitev omrežja WiFi4EU je bila v preteklem mesecu uspešno dokončana, Občina in izvajalec Mega M sta že podpisala primopredajo vzpostavljenega omrežja, sporočajo iz občine. Omrežje obsega 10 zunanjih in 10 notranjih dostopnih točk. Zunanje točke omogočajo brezplačni dostop do internetnega omrežja na nekaterih javnih mestih v Trebnjem:

- območje Športnega parka Trebnje in Centra za izobraževanje in kulturo CIK Trebnje je pokrito s tremi zunanjimi točkami nameščenimi na stavbi CIK Trebnje,

- območje Forma Vive pokriva točka, nameščena ob vhodu Knjižnice Pavla Golie Trebnje,

- Goliev trg in mestni park Trebnje vse do Zdravstvenega doma Trebnje pokrivajo dostopne točke nameščene ob glavnem vhodu Zdravstvenega doma Trebnje in na balkonu Občine Trebnje,

- dve dostopni točki sta nameščeni na stavbi 'stare komunale', ki pokrivata območje severno in južno od stavbe,

- ena točka je nameščena ob glavnem vhodu Komunale Trebnje d.o.o. v Primštalu.

Notranje dostopne točke so nameščene v stavbi Občine Trebnje (pet dostopnih točk) in v stavbi Zdravstvenega doma Trebnje (pet dostopnih točk):

- Občina Trebnje: ena točka se nahaja v pritličju pri sprejemni pisarni in ena v veliki sejni sobi, v prvem in drugem nadstropju so točke razporejene po hodnikih,

- Zdravstveni dom Trebnje: v pritličju je ena točka na hodniku ob oddelku nujne medicinske pomoči, v prvem nadstropju je ena točka na hodniku poleg stopnišča in ena na hodniku v novem delu stavbe, v drugem nadstropju je ena točka na hodniku desno od stopnišča in ena v IT sobi v novem delu stavbe.

Omrežje WiFI4EU v Trebnjem je že aktivno. Vse dostopne točke so vidno označene z logotipom WiFi4EU. Možnost brezplačnega internetnega dostopa lahko koristijo vsi občani in obiskovalci mesta Trebnje. Ob vzpostavitvi na omrežje se uporabniku najprej odpre prestrezni portal WiFi4EU, za registracijo in uporabo omrežja pa geslo ni potrebno.

