V Posavju pri oskrbi starejših največji težavi čakanje na sprejem v dom in stiska pri plačilu

23.8.2020 | 15:10

Dom upokojencev Brežice (foto: FB)

Brežice - V domovih za starejše Posavja, kjer imajo po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na voljo dobrih 980 mest, na sprejem čaka nekaj manj kot 1200 ostarelih. Poleg čakanja na sprejem se kot velik regijski problem pojavlja tudi stiska pri zagotavljanju plačila, je ocenila direktorica Doma upokojencev Brežice Darja Cizelj.

Dom upokojencev Brežice, ki združuje skoraj 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice, je osrednja tovrstna posavska ustanova. Pri svojem delu se srečujejo z vedno bolj kompleksnimi težavami posameznikov, je povedala Cizljeva.

Prednost imajo domačini

Vse več je tudi družin, ki ne zmorejo skrbeti za svojce. Potrebovali bi sicer še približno 50 dodatnih ležišč, največ povpraševanja pa je po popolni negi in oskrbi, je dodala.

Sicer pa je čakanje na sprejem odvisno od vrste nastanitve, stopnje nujnosti in stanja posameznika v smislu socialne stiske. Prednost imajo domačini, čakanje na sprejem pa se lahko zavleče do več mesecev.

Število vlog sicer vsakoletno raste, glede zagotavljanja dodatnih zmogljivosti pa je direktorica napovedala priprave za gradnjo novega doma Hrasti, za katerega v Sevnici že pripravljajo prostorske akte.

Zaposleni izčrpani in nezadovoljni

Dotaknila se je tudi problema kadrov. Kot je dejala, je vprašanje kadrovskih normativov v socialno varstvenih zavodih pereče že leta, med epidemijo novega koronavirusa pa je ta "sistemski problem dobil nove razsežnosti".

"Vsekakor smo se morali zaradi nastale situacije covida-19 reorganizirati, izvajanje preventivnih ukrepov zahteva od kolektiva drugačno organizacijo dela, sposobnost iskanja novih rešitev in veliko sposobnost fleksibilnega delovanja. Število zaposlenih je premajhno, kar posledično prinaša izčrpanost, tudi nezadovoljstvo," je dodala.

Rdeče cone možne na Impoljci in v Brežicah, v Sevnici le siva

Zadnje mesece tudi iščejo najboljše rešitve za zdravje svojih stanovalcev. V primeru okužbe bi sicer radi to zajezili tako, da bi morebitne okužene premestili na ustrezno ločeno mesto zunaj zavoda. T. i. rdeče cone sicer lahko zagotovijo na Impoljci in v Brežicah, v Sevnici pa le sivo.

"Ob tem je treba poudariti, da se zaradi vzpostavljanja con bistveno zmanjša bivalni standard stanovalcev, ki jih moramo zaradi tega premeščati v večposteljne sobe. Poleg tega je treba opuščati tudi določene aktivnosti in programe, na primer fizioterapijo. Ena od težav in izzivov je tudi kadrovska problematika, saj je ob podhranjenosti izvajanje posebnih ukrepov zahtevna naloga kolektiva," je opozorila direktorica.

Pri reševanju epidemioloških zagat so se sicer povezali s preostalimi posavskimi domovi in oblikovali skupno delovno skupino. Pripravili so krizni načrt in pod strokovnim vodstvom brežiške bolnišnice oblikovali zdravstveno negovalno skupino, sestavljeno iz zaposlenih vseh sodelujočih ustanov.

Pripravili so predlog, da bi v primeru okužbe v nekdanji stavbi brežiške policije uredili negovalni oddelek za okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišnične obravnave, kar je potrdila direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar.

Tam bi zagotovili približno 40 postelj, z omenjenimi predlogom pa bodo v kratkem seznanili pristojni ministrstvi, je še dejala Cizljeva.

M. K.; STA