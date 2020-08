Častni občan je postal Tone Hrovat

23.8.2020 | 08:00

Letošnji občinski nagrajenci na skupinski fotografiji z županom Jožetom Simončičem.

Nov častni občan Tone Hrovat, vidno ganjen ob prvem možu šentjernejske občine.

Občinski nagrajenc Dare Homan z županom.

Šentjernejski oktet, na kitari Albin Jordan.

Šentjernej - Osrednji dogodek Jernejevega je vsako leto slavnostna seja občinskega sveta, na kateri se zahvalijo najzaslužnejšim občanom z različnih področij. Tudi letos je bilo tako.

Na slavnostni seji konec tedna so v Kulturnem centru Primoža Trubarja - po dolgem času so ga spet zasedli obiskovalci, seveda v primerni razdalji zaradi koronavirusa - podelili tako naziv častnega občana kot plaketo in nagrado občine ter sedem županovih priznanj.

V družbo šentjernejskih častnih občanov je prišel Tone Hrovat, rojen Šentjernejčan, ki zdaj živi z družino na Preski, sicer pa univ. dipl. inženir agronomije, večini poznan kot direktor Zavoda Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma. Čeprav ga je življenjska pot zanesla drugam, pa ni nikoli pozabil na rojstni kraj in najvišje občinsko priznanje je prejel za prispevek k soustvarjanju slovenske identitete, slovenske kulturne krajine, zavezanosti izobraževanju mladih na podeželju, promocijo Šentjerneja, cvička in šentjernejskega petelina.

Nagrada Daretu Homanu, plaketa GZ Šentjernej

Nagrado občine Šentjernej je prejel Dare Homan za prispevek pri soustvarjanju razvoja na družbenem, kulturnem in izobraževanjem področju v občini in širši regiji. Deluje na mnogo področjih: je arhitekt, urbanist, projektant, nadzornik gradenj, oblikovalec, mentor, publicist, strateg, raziskovalec odnosov, animator. Ni mu vseeno za svoj rojstni kraj, kjer s somišljeniki in ob podpori družine soustvarja pogoje za boljše sobivanje sokrajanov. Dejaven je tudi v lokalni politiki, angažiral se je pri nastanku nove Liste Skupaj za prihodnost in bil en mandat občinski svetnik. Vse življenje je samostojni podjetnik - v 90-tih letih prejšnjega stoletja je bil ustanovitelj prvega projektivnega biroja v Šentjerneju, danes je lastnik Ateljeja Homan in solastnik podjetja Union Projekt d.o.o.

Zastopstvo GZ Šentjernej, ki je prejemnica spominske plakete občine.

Spominsko plaketo je ob 20-letnici delovanja na področju zaščite in reševanja dobila Gasilska zveza Šentjernej. Zveza združuje deset prostovoljnih gasilskih društev in skrbi za preventivo na področju požarne varnosti v občini, izvaja izobraževanja za gasilce do nivoja nižjega častnika, operativne gasilce napotuje na izobraževanja na nivoju regije in na usposabljanja na Ig. V gasilske vrste uvaja mlade, ravno pa vključuje tudi članice in veterane. Gasilskim društvom pomaga pri nabavi gasilske opreme in tehnike. Zveza skrbi tudi za povezovanje društev z lokalno skupnostjo, CZ, gospodarskimi in drugimi službami, itd.

Sedem županovih priznanj

Župan Jože Simončič, ki je v nagovoru zbranim na kratko predstavil sedanje in prihodnje projekte občine, ter se vsem občanom, pa tudi občinskim svetnikom in sodelavcem v občinski upravi zahvalil za sodelovanje, pa je podelil še sedem t.i. županovih priznanj. Zanje se odloči sam.

Kljub za konjski šport Šentjernej je zbiralec starin Darko Šuštaršič izročil star pokal s posebno vrednostjo.

Anton Golob je od veselja kar zaigral na orglice.

Podelil jih je: Klubu za konjski šport za 100. obletnico ustanovitve in za 135 let prirejanja konjskih dirk v Šentjerneju; Kulturno-etnološkemu društvu Gallus Bartholomaeus za 20 let delovanja na različnih področjih društvenega in družbenega ustvarjanja ter za prizadevanje pri promociji Občine Šentjernej; Župnijski karitas Šentjernej za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju; Jožefu Franku za prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej in ohranjanju kulturne krajne; Antonu Golobu za prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej in ohranjanju kulturne krajine; Stanku Hosti priznanje za ohranjanje tradicije opravljanja kovaške obrti ter ohranjanja znanja in izročila; Bratislavu Rogljiću za uspešno dirigentsko delo in ustvarjanje na področju glasbene umetnosti v občini Šentjernej.

Zahvala častnega občana, ambasador Resslove inovativnosti

Častni občan Tone Hrovat se je ob koncu prireditve vidno ganjen zahvalil za podelitev najvišjega priznanja v občini, naziv častnega občana, se spomnil prijatelja in še enega od častnih občanov šentjernejske občine, Miloša Kovačiča, ki je bil vedno ponosen na svoj rojstni kraj.

»Vsi današnji dobitniki priznanj so veliko dobrega naredili za Šentjernej, niso bili skromni pri dajanju. S ponosom ostajam Šentjernejčan in prosim Boga in vse, da se kraj in občina še naprej tako uspešno razvijata, da Šentjernej uspe v družbenem življenju in gospodarstvu, in da se imamo radi,« je dejal.

Stane Bregar je županu izročil naziv ambasador Resslove inovativnosti.

Zanimiv glasbeni duo: Miro Božič in Benjamin Barbarič.

Za presenečenje je poskrbel predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus Stane Bregar, ki je županu Jožetu Simončiču v imenu društva podelil plaketo oz. naziv Ambasador Resslove inovativnosti - spomnimo, letos in prihodnje leto je v Šentjerneju razglašeno za Resslovo leto v spomin na dvesto let prvih poskusov izumitelja ladijskega vijaka Josefa Ressla na reki Krki, letos pa mineva tudi 25 let od ustanovitve samostojne šentjernejske občine. Kot je dejal Bregar, gre za obvezo in zavezo župana, da na nak način nadaljuje Resslovo delo in ta je izziv sprejel. Da mu bo šlo lažje, mu je član društva izročil še Resslovo penino, "izum" Kartuzije Pleterje. Zunanji znak ambasadorstva je barthress oz. samoveznica - nekakšna mašnica namesto kravate ali metuljčka za moške, kar je nosil Ressel in zdaj jo bo lahko tudi šentjernejski župan.

Slavnostno sejo so z več ubrano zapetimi pesmimi obogatili pevci Šentjernejskega okteta (pri eni od njih je na kitaro zaigral član Albin Jordan), ter zanimiv glasbeni duet iz Ljubljane: Miro Božič na ustni harmoniki in Benjamin Barbarič z igranjem na dvanajst strunsko kitaro. Dogodek je povezoval Lojze Bojanc.

Besedilo in foto: L. Markelj

