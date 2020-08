Sto let v službi ljudstva

23.8.2020 | 12:15

Lani so v gasilskem domu preuredili podstrešje in prenovili streho. (Foto: arhiv društva)

Predsednik PGD Selo pri Mirni na prejemu zahvale Občine Mirna (foto: arhiv društva)

Selo pri Mirni - Pisalo se je leto 1920, ko so na Selu pri Mirni ustanovili gasilsko desetino, ki je bila v naslednjih letih že tudi ustrezno opremljena z gasilskimi pripomočki, prav tako so do takrat že zgradili gasilski dom. Društvo je ob letošnjem prazniku Občine Mirna prejelo zahvalo za uspešno in nesebično delovanje na področju varstva pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami, za vzgojo in usposabljanje mladine ter za varovanje občanov in njihovega premoženja.

Priznanje je prevzel predsednik društva Andrej Kirm in takrat dejal: »Predvsem gre zahvala vsem našim članom za požrtvovalno delo. Dejansko smo ekipa. In tudi odgovornost, da bomo naslednjih sto let še zmeraj aktivni, da bomo sodelovali.«

K odločitvi za ustanovitev gasilske desetine je njihove predhodnike nekako prisilil izgled same vasi – Selo je gručasto, hiše so bile krite s slamo in je kot tako bilo zelo nevarno za požare. »Prva zabeležena intervencija je bila 15. maja leta 1925, tega dne je izbruhnil požar na Brezovem pri posestnici Mariji Uhrnik in društvo je prvič stopilo v akcijo s 16 člani,« se je v zgodovino ozrl Kirm.

Leta 1934 se je društvo preimenovalo v prostovoljno gasilsko četo Selo pri Mirni, štiri leta kasneje so prodali staro brizgalno in kupili novo proizvajalca Rosenbauer, od gasilske čete na Ševnici pa so nabavili voz zanjo. Tudi med drugo svetovno vojno gasilstvo ni povsem zamrlo, v letih, ki so sledila, so nabavili prvo motorno vozilo društva – kombi IMV, na gasilskemu domu so priklopili električno sireno, leta 1984 kupili novo motorno brizgalno …

Hkrati so začeli aktivno iskati tudi novo lokacijo za gasilski dom. »Obstoječi je bil premajhen, pa tudi lokacija v centru vasi za širitev ni bila primerna. Leta 1989 so se začele obširne delovne akcije in gradnja novega gasilskega doma je stekla. Vsi člani in nekateri krajani so s prostovoljnim delom pripomogli k temu, da je bil dom še pred zimo pod streho,« je pripovedoval prvi mož tukajšnjih gasilcev.

S pomočjo gasilske zveze Trebnje, tedanje krajevne skupnosti Mirna, krajanov območja PGD Selo pri Mirni in preostalih, ki so se odzvali nabiralni akciji, so leta 1997 kupili novo vozilo Mercedes Benz 100D, ob 90- letnici pa prevzeli novo vozilo Renault Master GV-1, prvo ustrezno opremljeno vozilo društva. »Leta 2014 smo ob domu uredili sodobno ograjeno vadišče – igrišče, ki nam služi tudi kot prireditveni prostor ob zelo dobro obiskanih gasilskih veselicah. Lani smo popolnoma preuredili podstrešje gasilskega doma in prenovili streho, tako da imamo res lepo urejen prostor za delovanje društva.«

Društvo, ki pokriva severno območje Občine Mirna – vasi Selo, Migolica, Migolska Gora in Sajenice ter delno vas Cirnik – danes šteje 94 članov, od tega je 24 operativcev, če bi jih razdelili po spolu, pa je v društvu 29 članic in 65 članov. V zvezi z opremljenostjo je Andrej Kirm dejal, da si želijo v bližnji prihodnosti novo vozilo z vodo. »Glede na dosedanje dobre odnose z Občino Mirna upamo, da nam bo šla tudi tokrat nasproti s soudeležbo pri financiranju vozila,« je še dodal.

Članek je bil objavljen v 32. številki Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič