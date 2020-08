Včeraj 34 okužb, tudi v naših občinah

23.8.2020 | 10:40

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 760 testiranjih potrdili 34 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju sporočila vlada. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s covidom-19, kar je en manj kot dan prej, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. Noben bolnik včeraj ni umrl

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2651 okužb z novim koronavirusom.

Dodano ob 11.45 uri:

Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v skupno 18 občinah. Tudi v soboto je bilo največ okužb potrjenih v Ljubljani, in sicer osem. Štiri so zabeležili v Lendavi, tri v Novem mestu, po dve v Slovenski Bistrici in Škofljici. Prav tako so dve novi okužbi potrdili pri tujih državljanih.

Po eno okužbo so potrdili v občinah Škocjan, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Laško, Ivančna Gorica, Zagorje ob Savi, Piran, Murska Sobota, Škofja Loka, Koper, Velenje, Celje in Maribor.

M. Ž.