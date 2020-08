Motorist v bolnišnico; garaža pogorela, hiša poškodovana

24.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 11.24 uri je na cesti Stari Trg-Vinica, občina Črnomelj, padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela garaža

Včeraj ob 3.52 je zagorela garaža ob hiši v vasi Cesta v občini Dobrepolje. Posredovali so gasilci PGD Zdenska vas in Videm, ki so požar pogasili. Garaža je bila v požaru uničena, stanovanjski objekt in traktor v garaži pa delno poškodovana.

Gasilci odpirali vrata

Ob 18.49 so na Bohoričevi ulici v Brežicah, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta.

Gorele pnevmatike

Ob 21.13 so pri Kerinovem Grmu, občina Krško, v gozdu gorele odvržene pnevmatike. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, TP REPČE 2, TP GOR. VRH, TP GOR. VRH 2, TP DOL. VRH in TP SVETINJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu čez cesto;

- od 8:00 do 13:00 motena in prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 10:00 do 12:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGARCI na izvodu proti Žagarcem;

- od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU na izvodu Obrh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA in TP MIRNA GORA .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni enkratno Glede na kronično brezposelnost v naselju Kerinov grm in hkratnih kroničnih požarih v istem naselju, je že skrajni čas, da pristojni ustanovijo PGD Kerinov grm. Zaposlili bi nekaj avtohtonih prebivalcev tega naselja, ki jim dela ne bi zmanjkalo, okoliška gasilska društva pa bi si tudi močno oddahnila. 2h nazaj Oceni enkratno Glede na kronično brezposelnost v naselju Kerinov grm in hkratnih kroničnih požarih v istem naselju, je že skrajni čas, da pristojni ustanovijo PGD Kerinov grm. Zaposlili bi nekaj avtohtonih prebivalcev tega naselja, ki jim dela ne bi zmanjkalo, okoliška gasilska društva pa bi si tudi močno oddahnila. Preglej samo prijavljene komentatorje