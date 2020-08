Ob arheoloških delih popolna zapora odseka Rozmanove ulice

24.8.2020 | 12:40

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Jutri ob 10. uri se bodo v sklopu nadaljnje prenove mestnega jedra začela arheološka dela na Rozmanovi ulici na odseku od križišča Rozmanove s Kastelčevo ulico do križišča Rozmanove z Vrhovčevo ulico. Posledično bo začasno spremenjen prometni režim in postavljena popolna zapora odseka, sporočajo iz občine. V času del bo dostop na Glavni trg omogočen preko Florjanovega trga, izvoz iz mestnega jedra bo možen preko Kastelčeve ulice (v nasprotni smeri kot sicer) in Florjanovega trga, prehod za pešce pa bo tudi po Rozmanovi ulici. Dela bodo trajala do predvidoma sredine letošnjega oktobra, nakar bodo z arheološkimi raziskavami nadaljevali na Vrhovčevi ulici.

Spomnimo: na Rozmanovi, Kastelčevi, v začetku Vrhovčeve ulice in na Prešernovem trgu so bila v marcu izvedena arheološka sondiranja, na podlagi katerih so zastavljena arheološka izkopavanja na Rozmanovi ulici, kjer bo stekla prva faza arheoloških izkopavanj, ter na Vrhovčevi ulici, kjer bodo torej arheološke raziskave nadaljevali predvidoma v drugi polovici oktobra.

Ocenjena vrednost nadaljnje prenove mestnega jedra, vključno z arheološkimi izkopavanji, znaša skoraj 2,7 milijona evrov, od tega ima Mestna občina Novo mesto odobreno evropsko sofinanciranje v višini 2,1 milijona evrov, še sporočajo z rotovža.

M. K.

miha Pa to je odlično... A to je potem zadnja faza tega kockanja v mestu al je še kak del? Bo samo cesta tlakovana ali se bodo uredile tudi tiste stopnice pred slonom in park? Kaj bo s kockanjem pred hotelom Kandija? a tam je že vse zaključeno al se bo še tam kaj delalo?