Ob nedeljah manj testov in manj okužb - tokrat 14; pet v Novem mestu in ena v Črnomlju

24.8.2020 | 11:00

V Sloveniji so včeraj zabeležili 14 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo le 543 testiranj.

V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravi 17 oseb, od tega nihče na enoti za intenzivno nego. Stapa včeraj umrla dva okužena bolnika.

Trenutno je v Sloveniji aktivnih 410 okužb z novim koronavirusom. Dva nova primera okužb so potrdili med zaposlenimi v zdravstvu, medtem ko med zaposlenimi ali oskrbovanci v domovih za starejše niso zabeležili novih primerov.

Okužbo z novim koronavirusom so doslej v Sloveniji potrdili pri 2665 osebah, skupaj je umrlo 133 bolnikov s covidom-19.

Največ okužb z novim koronavirusom so včeraj potrdili v Ljubljani in Novem mestu, kjer je po pet novookuženih. Po eno okužbo so potrdili v Celju, Črnomlju, Miklavžu na Dravskem polju in Rečici ob Savinji.

Največ aktivnih okužb, 100, je v Ljubljani, po deset ali več jih imajo še v Mariboru, Celju, Novem mestu, Grosuplju in Tržiču.

M. K.