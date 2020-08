S steklenico policista po glavi

24.8.2020 | 10:45

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči nekaj po 21. uri sta policista v naselju Breg pri Kočevju opravljala kontrolo prometa in pri tem začela ustavljati voznika osebnega vozila, ki pa na znake modrih luči in sirene ni ustavil, ampak peljal naprej, dokler ni zapeljal na travnik in peš pobegnil. Policista sta ga dohitela ter ugotovila, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznika sta seznanila, da mu bo zaseženo tudi osebno vozilo in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Kršitelj je temu nasprotoval in želel vožnjo nadaljevati, kar mu je eden od policistov preprečil.

V nadaljevanju postopka pa je voznik iz vozila vzel steklenico in enega od policistov z njo udaril po glavi. Policist je bil pri tem lažje poškodovan.

Osumljenemu so zaradi suma kaznivega dejanja Napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, odvzeli prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku, sporočajo s PU Ljubljana.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni enkratno Povsem nepomembna novica. Škoda prostora za takšne dogodke. Zamislite si, da bi se zgodilo obratno, da bi policaj s pendrekom lopnil cestnega dirkača po glavi. Nastal bi strašen medijski vik in krik, takoj bi stopili vkup varuhi človekovih pravic, nevladne organizacije, dežurni filantropi, pojavil bi se še kakšen drag odvetnik, televizija bi imela polne roke dela... Tako pa nič od tega. Policaj pa se lahko potolaži z vrečko ledu na glavi. Drugič pa naj bolj gleda, koga ustavlja... 2h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni miha Ja res je, daleč smo prišli.... Ne vem kje se bo vse to končalo? Ne vem kdo je dopustil tak razpust, vem pa da to ni dobro. Preglej samo prijavljene komentatorje