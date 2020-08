Spet oplenili njivo; vdrli, se najedli in prespali; le kako so vžgali avto?

24.8.2020 | 14:30

Policisti v tem letnem času večkrat obiščejo njive, kjer jim lastniki lahko le obupano kažejo, kaj vse so jim potrgali in izkopali ... (foto: arhiv; PU Novo mesto)

V petek zjutraj so krški policisti obiskali njivo v Vrbini, s katere so neznanci odnesli okoli 50 kg paprike in okoli 50 kg paradižnika. Kot da to ne bi bilo dovolj, so razbili še steklo na kombiniranem vozilu, ki je bilo parkirano ob nasadu.

Da se nad tatove poljščin sicer policisti spravljajo tudi s pomočjo konjenikov in psov, smo poročali prav pred kratkim ...

Le kako so vžgali avto??

Na Uršnih selih so včeraj zjutraj poklicali policiste, ker so neznanci izpred hiše odpeljali neregistriran moped Tomos APN 6 in lastniku naredili za nekaj sto evrov škode. Zvečer pa so klicali policiste na Lešnico pri Novem mestu, kjer so neznanci iz dvorišča odpeljali neregistriranega megana. Kako so vozilo spravili v pogon in odpeljali, še preiskujejo.

Najedli so se in prespali

V Družinski vasi so v soboto zjutraj opazili, da so jim zvečer skozi balkonska vrata na silo vstopili v hišo in odnesli gotovino in nakit. Skupaj so jim naredili za nekaj tisoč evrov škode. Popoldne so policisti dobili še prijavo vloma v vikend, kjer so se neznanci najedli in prespali.

Plenili po vikendih

V noči iz sobote na nedeljo so vlomili v vikend v naselju Gradac. Metliški policisti so ugotovili, da so storilci odnesli nekaj prehrambnih izdelkov. V naselju Bedenj, na območju policijske postaje Črnomelj, je bilo vlomljeno v tri vikende. Storilci niso odnesli veliko, so pa na vsakem naredili za nekaj sto evrov škode.

Trebanjski policisti so včeraj zjutraj opravili ogled vloma v večnamenski objekt in garažo na Gomili. Neznanci so odnesli dva zvočnika, mešalno mizo, mikrofon, nekaj pijače in ročko z gorivom. Trem različnim oškodovancem so skupaj naredili za približno dva tisoč evrov škode.

Zasegli kar nekaj avtomobilov

Zaradi hujših kršitev zakona o varnosti cestnega prometa so policisti med vikendom zasegli štiri vozila. V petek so sevniški policisti 49-letnemu vozniku zasegli avtomobil, ker so ugotovili, da je vozil brez vozniškega dovoljenja (ki mu je bilo odvzeto zaradi prejšnjih kršitev). Zaradi enakega razloga so brežiški policisti v Velikih Malencah v soboto zvečer zasegli avtomobil 32-letnemu vozniku iz Senovega, sevniški pa 54-letniku iz Brežic.

Operativno-komunikacijski center je v soboto zvečer sprejel klic o nevarni vožnji voznika na avtocesti. Prometni policisti, ki so opravljali naloge na avtocesti, so ob pomoči policistov iz Novega mesta in Šentjerneja vozilo izsledili v bližini Otočca. Znakov policistov, da mora ustaviti, voznik najprej ni upošteval, ko se je ustavil, pa so policisti ugotovili verjetni razlog – bil je brez vozniškega dovoljenja. 27-letniku so avtomobil zasegli, zanj pa napisali obdolžilni predlog.

Prometni policisti so včeraj popoldan na Šmarješki cesti v Novem mestu ustavili 22-letnega Novomeščana. V postopku so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, ker mu je bilo zaradi predhodnih kršitev odvzeto (prenehalo je veljati). Prisotnosti alkohola sicer policisti niso ugotovili. Avto so mu zasegli .

Glasna glasba in hrup

S področja javnega reda so policisti obravnavali 57 kršitev. Od tega je bilo 27 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 9 kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Zaradi kršitev v zasebnem prostoru so devetim kršiteljem napisali plačilne naloge, enemu od njih tudi zaradi lažne naznanitve prekrška, ker je klical na številko policije 113 in prijavil kršitev, ki se ni zgodila.

Kršitve javnega red in miru na javnem kraju so bile povezane predvsem s prijavami glasne glasbe in povzročanjem hrupa. V devetih primerih so policisti napisali plačilne naloge, v sedmih primerih je zadoščalo opozorilo. V enem primeru bodo uvedli postopek o prekršku za pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe zaradi predvajanja glasne glasbe v nočnem času.

M. K.