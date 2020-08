Ustavili so ga šele s stingerjem, a so se razbežali; po naselju streljal s pištolo

24.8.2020 | 14:00

Takole policisti stinger razkazujejo na dnevih odprtih vrat. Ko je v uporabi, seveda leži na cesti ... (foto: arhiv DL)

V noči iz nedelje na ponedeljek, danes torej nekaj po polnoči, so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave (ki izvajajo naloge na območju celotne Slovenije, med vikendom pa so pomagali pri nadzoru državne meje tudi na območju novomeške uprave) javili operativno-komunikacijskemu centru, da se peljejo za sumljivim vozilom italijanskih tablic, ki na sireno in modro luč noče ustaviti. Vozilo je divjalo od Kočevskih Poljan proti Novemu mestu. V Straži so jih pričakali policisti Dolenjskih Toplic s »stingerjem« - bodičastim trakom za prisilno ustavljanje vozil. Voznik je prevozil bodičasti trak, pnevmatike so se izpraznile in je moral ustaviti. Voznik in potniki so se razbežali. Policistom specializirane enote in Dolenjskih Toplic so na pomoč prišli še policisti iz Novega mesta. V nekaj minutah so prijeli devet tujcev, državljanov Pakistana, ki so v Slovenijo prišli nezakonito, ter 36-letnega državljana Pakistana, ki je vozil avtomobil italijanskih tablic. Slednjega so pridržali, v delo pa so se vključili kriminalisti, ki bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi pomoči pri nezakonitem prehajanju državne meje.

Še 113 tujcev

Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med vikendom prijeli 113 tujcev, ki so v državo vstopili na nezakonit način. V glavnem so bili prijeti posamezniki, v treh primerih pa malce večje skupine: Grič pri Dobličah 11 državljanov Bangladeša, Tanča gora 16 državljanov Bangladeša in Ručetna vas 11 državljanov Bangladeša in 34 državljanov Pakistana. V skupinah po 9 so jih prijeli še v Kočevskih Poljanah in Črmošnjicah (na območju policijske postaje Črnomelj). Tujci so bili prijeti še na območjih Podhoste, Dolenjih Radencev, Jerneje vasi, Črnomlja, Župelevca, Srednje vasi, Škrjanč in Tribuč. Prevladujejo državljani Pakistana (55) ter Bangladeša (42). Ostali so državljani Maroka, Afganistana in Irana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Po naselju streljal s pištolo

V eni od kršitev javnega reda in miru minulega vikenda so krški policisti v Kerinovem Grmu odvzeli prostost, vklenili in pridržali 22-letnika zardi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim predmetom in povzročitve splošne nevarnosti, saj naj bi grozil prebivalcem naselja in streljal s pištolo. Pri preiskavo se je policistom pridružil se kriminalistično tehnični strokovnjak sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto. Preiskava primera še ni zaključena.

M. K.