Trčila tovornjak in dva avta; moški obtičal na drevesu

24.8.2020 | 19:45

Ob 13.37 so na cesti Impoljca–Brestanica v naselju Gunte, občina Krško, trčili tovorno in dve osebni vozili. Reševalci NMP Krško so eno osebo oskrbeli na kraju dogodka in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP ter pomagali reševalcem pri nadaljnji oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Odstranili so vozilo s cestišča in ga počistili ter nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Malo pred 18. uro je v Gornji Lokvici, občina Metlika, občan obtičal na drevesu. Gasilci PGD Lokvica in Metlika so s tehničnim posegom onemoglo osebo rešili z drevesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so osebo pregledali, vendar zdravniška pomoč ni bila potrebna.

Ob 17.55 je v Mrzli Luži, občina Trebnje, gorelo na divjem odlagališču v gozdu. Gasilci PGD Velika Loka so manjši požar v naravi pogasili.

B. B.