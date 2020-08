Poškodovala se je kolesarka

25.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.57 se je na Cesti svobode v Brežicah pri padcu poškodovala kolesarka. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so jo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Ukradli denar in električni kolesi

Na območju Grosuplja so te dni vlomili v hišo in ukradli gotovino. Škoda znaša okoli 800 evrov. Iz kleti, prav tako na obmoju Grosuplja, pa so odpeljali električni kolesi. Škoda znaša okoli 4000 evrov.

Dan za sršene

Včeraj ob 17.14 so v naselju Dolšce, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranili sršenje gnezdo izpod lesene fasade stanovanjskega objekta.

Ob 18.07 so v naselju Črnc, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo izpod napušča stanovanjskega objekta.

Ob 18.39 so v ulici Pot na Polšco v Krškem, gasilci PGE Krško odstranili sršenje gnezdo iz napušča hiše.

Ob 19.32 sogasilci PGD Obrežje na Marofu, občina Brežice, gnezdo prav tako odstranili z napušča.

Ob 20.07 pa so na Orehovem, občina Sevnica, z enakim namenom posredovali še gasilci PGD Sevnica - sršenje gnezdo so našli v dimniku stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Gor. Suhor.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC - KOVAČIČ in TP RIHPOVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC in TP RAČJE SELO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 8:00 do 9:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLINE STARI BORŠT, TP KARLOVCE.

istribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 9:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRBINC, izvod KRAMAR VZHOD;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBELNO, izvod RADNA VAS –ČEŠNJICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Artiče, Artiče zadružni dom, Glogov brod, Trebež Pohanca, Gornji Obrež, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Arnova sela, Čela in Ključice med 7:30 in 14:30 uro.

