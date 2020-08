Trebnje, Ivančna Gorica: po nedavnih neurjih do 4. septembra oceniti škodo

Gospodarstveniki, prizadeti v neurjih s poplavami med 3. do 6. avgustom, morajo oceno škode ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovati do 4. septembra. Morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode bodo izvajali le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurij s poplavami se bo začelo z zbiranjem vlog oškodovancev, torej gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, posameznikov, zavodov, zadrug, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci, ki jih ima v mislih ministrstvo, so iz prizadetih občin Trebnje, Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Ankaran, Piran, Ivančna Gorica, Litija, Radenci, Cerkvenjak, Kungota, Selnica ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Kozje, Ljubno ob Savinji, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmartno ob Paki, Štore, Tabor, Vojnik, Žalec, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

Skladno s shemo državnih pomoči pa so izločena podjetja iz primarnega sektorja kmetijske proizvodnje ter sektorja ribištva in akvakulture. Prav tako so izločena podjetja iz dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati do 4. septembra na posebnem obrazcu na elektronski naslov poplave2020.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov ministrstva (z oznako Poplave avgust 2020).

Gospodarsko ministrstvo, ki je za pripravo ocene škode v gospodarstvu na področju prizadetih občin zadolženo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, sprejetega 11. avgusta, ter uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, bo sicer morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu.

