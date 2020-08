V Novem mestu začetek festivala kratke zgodbe

25.8.2020 | 09:30

Foto: M. Ž. ahiv DL

Novo mesto - V Novem mestu se drevi začenja petdnevni festival kratke zgodbe Novo mesto short, ki ga pripravlja založba Goga. V njegovem okviru bodo po pogovoru z nominiranci v petek zvečer razglasili nagrajenca za najboljšo kratkoprozno zbirko preteklega leta. Za nagrado novo mesto se potegujejo Ana Svetel, Sergej Curanović, Veronika Simoniti in Zarja Vršič.

Festival bo v glavnem potekal v atriju novomeškega gradu Grm. Drevi ga bodo začeli s predstavitvijo nominiranih avtorjev in zbirk kratkih zgodb Fugato Veronike Simoniti in Plavalec Sergeja Curanovića. Jutri ga bodo nadaljevali s predstavitvijo preostalih dveh nominirancev in zbirk kratkih zgodb Dobra družba Ane Svetel in Kozjeglavka Zarje Vršič.

V četrtek zvečer bodo najprej pripravili pogovor o azilu, na katerem se bo Saša Banjanac Lubej pogovarjala z Ahmedom Burićem, Veliborjem Čolićem, Lidijo Dimkovsko in Svetlano Slapšak. Sledil bo pripovedovalski večer na temo azila, pripovedovali bodo Noah Charney, Velibor Čolić, Lidija Dimkovska, Maida Džinić Poljak in Carlos Pascual.

V petek zvečer bodo pripravili pogovor z vsemi štirimi nominiranimi in podelili nagrado novo mesto ter večer končali z nastopom glasbenega dueta Duo Oba, ki ga sestavljata Boštjan Gombač in Saša Olenjuk. Festival kratke zgodbe bodo v atriju knjigarne in kavarne Goga na novomeškem Glavnem trgu v soboto dopoldne končali z zajtrkom z letošnjim nagrajencem.

Vstop na omenjene prireditve je brezplačen.

Nagrado novo mesto podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov. Lani jo je za zbirko kratkih zgodb Dobrodošli prejela Vesna Lemaić.

V priponkah so program, življenjepisi nominirancev in gostov festivala, utemeljitve in poročilo žirije za nagrado novo mesto.

STA; M. K.