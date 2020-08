FOTO: V Maharovcu bolj varno križišče

25.8.2020 | 14:30

Prerez traku ob novi pridobitvi v Maharovcu: Karmen Praprotnik in Jože Simončič.

Pihalni orkester občine Šentjernej

Karmen Praprotnik

Gorenji Maharovec - V šentjernejski občini se ob Jernejevem veselijo nekaj pridobitev.

Včeraj sta tako v Gorenjem Maharovcu župan Jože Simončič in Karmen Praprotnik z Direkcije RS za infrastrukturo prerezala trak ob odprtju prenovljenega križišča na regionalni cesti, ki prinaša večjo prometno varnost, na kar so občani že leta opozarjali.

Naložba obsega še gradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč, pločnikov, javne razsvetljave, zavijalnih pasov, otokov za umirjanje prometa ter nov priključek proti Dolenjem Maharovcu - gre za pravokotno priključevanje na regionalno cesto, uvoz proti gostilni Turk je že izveden po tem projektu.

»Veseli smo te pridobitve, ki je pomembna zlasti z vidika varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pa otrok, ki tu vstopajo v šolski avtobus,« pravi župan Jože Simončič. Na državni cesti je promet zelo gost, mnogi vozniki pa vozijo krepko preko dovoljenih 90 kilometrov na uro.

Gre za državno investicijo. Skupna vrednost naložbe znaša 532 tisoč evrov, občina pa je prispevala dobrih 112 tisoč evrov - za ureditev lokalne ceste in dveh avtobusnih postajališč, je povedal župan. Izvajalec del je bil novomeški CGP s podizvajalci.

Karmen Praprotnik z DRSI je izpostavila odlično sodelovanje s šentjernejsko občino, ureditev tega križišča je dala za primer dobre prakse med državo in lokalno skupnostjo.

Povedala je še, da direkcija upravlja v občini s 15 kilometri državnih cest in da se trudijo, da so prevozne in čim bolj varne. Izpostavila je prihodnje načrte del v šentjernejski občini. V letih 2021 oz. 2022 je predvidena obnova dobrega kilometra vozišča državne ceste na relaciji Novo mesto - Šentjernej. Ocenjena vrednost projekta je slab milijon. Drugi projekt je ureditev ceste od začetka naselja Drama skozi naselje Roje do obstoječega krožišča v Šentjerneju, kar naj bi skupaj za vse etape stalo okrog dva milijona evrov. Sporazum o sofinanciranju je bil že usklajen in je pripravljen, razdeljeno je sofinanciranje, objava razpisa za gradnjo je predvidena v 2021, je povedala Praprotnikova.

Dogodek sta popestrila Pihalni orkester občine Šentjernej ter Šentjernejski oktet.

Danes zvečer bodo namenu predali še obnovljeno cesto v Dolenjem Vrhpolju.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija