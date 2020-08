Še 21 okužb; tudi v Novem mestu, Mirni Peči, Sevnici; število vnesenih se znižuje

25.8.2020 | 11:00

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 1370 testiranjih potrdili 21 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s covidom-19, a nihče ne potrebuje intenzivnega zdravljenja. Dva bolnika so odpustili iz bolnišnice, noben ni umrl.

Trenutno je v Sloveniji aktivnih 414 okužb z novim koronavirusom. Skupno so okužbo doslej potrdili pri 2686 osebah, umrlo je 133 bolnikov.

Nove okužbe pa so včeraj potrdili v 14 občinah.

Po tri primere so zabeležili v občinah Ljubljana in Velike Lašče, po dve v občinah Laško, Vipava in Dravograd ter po eno v občinah Celje, Novo mesto, Šentjur, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Sevnica, Idrija, Mirna Peč in Velika Polana.

Pa starostne skupine? Med okuženimi sta se tokrat znašla tudi dva otroka, dva primera pa sta tudi v najbolj rizični skupini 85+ let. Sicer pa so primeri razpršeni po vseh starostnih skupinah, pri čemer jih je največ v skupinah 35-44 (4) in 45-54 (4) let.

Dodano ob 12.40:

Kacin: Število vnesenih okužb se znižuje, podrobne podatke bo vlada predstavila v sredo

Število vnesenih okužb z novim koronavirusom iz tujine se postopno, a vendar realno znižuje, kar nakazuje na pravočasno in pravilno odločitev glede umestitve držav na rdeči seznam, je na novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin. Podrobneje bo epidemiološko stanje pri nas in v sosednjih regijah vlada s pomočjo NIJZ predstavila jutri.

Pravilnost vladne odločitve po oceni Kacina potrjujejo tudi zadnji podatki o številu obolelih na Hrvaškem. Včeraj so tam namreč zabeležili še 136 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, končne številke za danes pa še niso objavili, je dejal. "A bistvenega izboljšanja glede na trend preteklih dni ni pričakovati," je dodal. Je pa po njegovih besedah skrb vzbujajoče, da se povečuje število primerov v tamkajšnjih županijah, ki so imele doslej manjše število primerov okužb.

Kacin je pozdravil tudi današnjo epidemiološko sliko v Sloveniji, kjer so ob 1370 testiranjih potrdili 21 okužb. Od tega je po njegovih navedbah 13 primerov še v epidemiološki preiskavi, en vnos pa prihaja iz sosednje Hrvaške. "Ob teh številkah smo lahko precej bolj mirni v pričakovanju prvega šolskega dne prihodnji torek," je dejal Kacin.

Obenem je ocenil, da so bili slovenski državljani o ukrepanju glede Hrvaške pravočasno obveščeni, saj je bilo karantenskih odločb ob vračanju zelo malo. Je pa zato kar veliko odločb izdanih ob vračanju iz drugih držav z rdečega seznama, predvsem iz regije Zahodnega Balkana, je še dodal.

Podrobneje bo vlada s pomočjo NIJZ aktualno epidemiološko stanje pri nas in v sosednjih regijah predstavila v sredo. Predstavili bodo celovito primerjavo Slovenije s pokrajinami na Madžarskem, v Avstriji in Italiji. Z aktualnim stanjem se bo v sredo popoldne seznanila tudi vlada v ožji sestavi, ki bo nadaljevala prejšnji teden prekinjeno razpravo o pripravah vlade na jesenski val širjenja okužb.

Trenutna incidenca okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pri nas, z upoštevanjem zadnjih številk, sicer znaša 20,17, kar po besedah Kacina pomeni, da smo "na sredini rumenega območja". Zlasti zaradi začetka šolskega leta pa si vlada prizadeva incidenco do prihodnjega torka še "občutno znižati".

Na Hrvaškem pa je po ocenah NIJZ incidenca okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh presegla 65 in še vedno raste.

