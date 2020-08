V sporu uporabil solzivec; policisti dvakrat v Brezju - drugič radio in zvočnik zasegli

Na Ponikvah so brežiški policisti sinoči enemu razgrajaču napisali plačilni nalog, za drugega pa uvedli postopek o prekršku. Omenjena dva sta se najprej sprla, med prepirom pa je 18-letnik 33-letnika še popršil s solzilcem, ki so mi ga policisti zasegli.

Nekaj po 22. uri so novomeški policisti intervenirali v Brezju zaradi glasne glasbe. Kršitelju so napisali plačilni nalog in ga opozorili na posledice nadaljevanja kršitve. A opozorilo ni zaleglo in so se morali čez nekaj minut vrniti, pri čemer so tokrat kršitelju zasegli še radijski sprejemnik z zvočnikom, za kršitev pa uvedli postopek o prekršku.

V minuli noči, nekaj po polnoči, pa so policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v Žihovem selu. Kršiteljici so napisali plačilni nalog.

Trk treh

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali štiri prometne nesreče z gmotno škodo, eno z lahkimi in eno s hudimi poškodbami. Na glavni cesti Krško – Sevnica je pri mostu čez Savo, na odcepu za Brestanico, je popoldne prišlo do prometne nesreče med dvema avtoma in tovornim vozilom, in sicer po prvih ugotovitvah zaradi prekratke varnostne razdalje 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je trčil v pred seboj vozeči avtomobil in ga potisnil v zadnji del prikolice tovornega vozila. 52-letni voznik drugega avtomobila se je v nesreči lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v brežiško bolnišnico.

Kolesarka s hudimi poškodbami

Nekaj pred sedmo uro zvečer je 60-letna kolesarka s pedalom trčila v robnik pločnika in padla po kolesarski stezi. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so njene poškodbe okvalificirali kot hude.

Ustavili 15-letnika

Dopoldne so policisti v Metliki 15-letniku zasegli neregistrirano kolo z motorjem, ki ga je vozil brez izpita in brez varnostne čelade.

Ukradli motorne žage in avto

Na Megleniku so neznanci poskusili vlomiti v gospodarsko poslopje. Po prvih ugotovitvah jim to ni uspelo, so pa kljub temu na objektu naredili za dvesto evrov škode.

Med vikendom so vlomili v prostore trgovine kmetijske zadruge Trebnje. Po prvih ugotovitvah so odnesli štiri motorne žage znamke Stihl in s tem povzročili nekaj več kot dva tisoč evrov škode.

V Gornjem Suhorju pri Metliki so ponoči ukradli osebni avtomobil Chevrolet tacuma, svetlo modre barve, ljubljanskih tablic. Avto je bil parkiran pred hišo, v bližini so bili originalni ključi, rezervoar goriva pa skoraj poln.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so v bližini Sadinje vasi prijeli 23-letnega državljana Pakistana, sicer z italijansko osebno izkaznico, ki pa ni znal točno pojasniti, kako se je peš znašel tam in kam gre. Zaradi suma, da je povezan s skupino, ki so jo policisti prijeli dan prej (ko so morali z bodičastim trakom stinger prisilno ustaviti vozilo, s katerim so poskusili zbežati policistom), so ga pridržali, v delo pa so se vključili kriminalisti.

V Črnomlju so policisti prijeli državljana Afganistana, ki je v državo prišel skrit na tovornem delu prikolice tovornjaka. Na Daljnih njivah so policisti prijeli štiri državljane Afganistana in državljana Maroka. Na Dvoru so prijeli državljana Maroka in državljana Alžirje, v Straži pa državljana Pakistana. Pri odcepu za Bedenj so prijeli dva državljana Maroka. Postopki s tujci še niso zaključeni.

