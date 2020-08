Sršenje leto?

26.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.37 uri so posredovali gasilci PGD Sevnica v Malkovcu, kjer so iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Enako opravilo so malo kasneje imeli gasilci PGD Obrežje v Perišču, kjer so sršenje gnezo odstranili iz dimnika stanovanjskega objekta.

Ob 19.07 pa so gasilci PGD Sevnica gnezdo odstranili še iz hiše na Šmarski cesti.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Enako obvestilo velja za uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec Stan, Migolica, Migolska Gora in Cirnik Ravne v občini Mirna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC in TP SVETINJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE in TP MALE DOLE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA2 1996.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SELA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI, TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 10. uro na območju TP Gorica pri TEB in med 8.30 in 12. uro na območju TP Bohor nizkonapetostni izvod Dobrava desno proti Jablanici; na področju nadzorništva Krško mesto med 12. in 14. uro na območju TP Leskovec Polc ter na področju nadzorništva Brežice med 9. in 10. uro na območju TP Globoko Dobrava.

M. K.