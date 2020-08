Včeraj 36 novih okužb, po ena tudi v Sevnici in Brežicah

26.8.2020 | 12:00

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 1439 opravljenih testiranj na okužbo z novim koronavirusom potrdili 36 novih primerov. V bolnišnici se zdravi 20 bolnikov s covidom-19, noben ne potrebuje intenzivnega zdravljenja, enega so odpustili v domačo oskrbo, umrl ni noben bolnik s covidom-19.

Največ, štiri okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili pri tujih državljanih. Po tri okužbe so odkrili v Ljubljani, Šentjurju in Grosuplju, po dve na Bledu, v Kopru in Velikih Laščah, po eno pa med drugim tudi v občinah Sevnica in Brežice.

Tri potrjene okužbe so med otroki, starimi od pet do 14 let, šest med mladostniki, starimi od 15 do 24 let, sedem v starostni skupini od 25 do 34. Štiri okužbe so potrdili med ljudmi, starimi od 35 do 44 let, devet v starostni skupini od 45 do 54 let. Po eno okužbo so potrdili v starostnih skupinah 55-64 let, 75-84 let in med starejšimi od 85 let, štiri okužbe pa so pri starih od 65 do 74 let.

Podatki sledilnika tudi kažejo, da sta bili dve okužbi potrjeni med zdravstvenimi delavci in ena pri oskrbovancu doma za starejše.

Skupaj je bilo doslej v Sloveniji potrjenih 2722 primerov okužbe, umrlo pa je 133 bolnikov s covidom-19.

M. Ž., STA

