Z avtom se je pripeljal kar na teraso lokala; ukradli za 40.000 evrov mobilnih telefonov

26.8.2020 | 12:30

Okoli pol sedme ure včeraj zjutraj so policiste klicali v lokal na Planinski cesti v Sevnici, da je k njim prišel gost z avtom. In to dobesedno. Sevniški policisti so namreč ugotovili, da je 27-letni voznik med vožnjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez pločnik in nato na teraso lokalo ter trčil v prazen stol, zraven pa zadel še stol z gostom, ki je stola padel, a se ni poškodoval. Alkotest je pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku, vozil pa je brez vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev so uvedli postopek o prekršku in mu zasegli avto.

Komisija sektorja kriminalistične službe je včeraj dopoldne opravila ogled kraja vloma v prostore trgovine mobilnega operaterja, ki posluje v trgovskem centru v Novem mestu. Ugotovili so, da so neznanci v noči iz ponedeljka na torek vlomili v skladiščne prostore trgovine in odnesli za okoli 40.000 evrov mobilnih telefonov različnih blagovnih znamk. Vse okoliščine dogodka še niso jasne, preiskava primera je v teku.

Avto v jarku ob železniški progi

Danes ponoči je strojevodja vlaka v Račici pod progo opazil avtomobil in o tem obvestil sevniške policiste. Ti so ugotovili, da je 50-letni voznik zapeljal z vozišča v jarek ob železniški progi in tam obstal. Alkotest je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku, vozil pa je brez vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev so uvedli postopek o prekršku in mu zasegli avto.

Prevrnila se je

Nekaj pred tretjo uro včeraj popoldne se je v Gombišču prevrnili osebni avtomobil avstrijskih tablic. Trebanjski policisti so z ogledom ugotovili, da je 21-letna voznica vozila preblizu desnega roba in zapeljala s ceste, pri čemer se je vozilo na strmi brežini prevrnilo. V nesreči se je lažje poškodovala 19-letna sopotnica.

Dobil jih je po nosu

Policisti so se sinoči odzvali na klic na pomoč moškega na Senovem, ki je prijavil, da je pretepen. Ugotovili so, da naj bi se 62-letni moški nedostojno vedel do znanke 38-letnika, kar je tega tako razjezilo, da je 62-letnika udaril, domnevno dvakrat po glavi. Poškodovanega so oskrbeli v brežiški bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos in eno rebro. Poškodbe so okvalificirali kot lažje. Policisti domnevajo, da je dogodku botrovalo tudi dejstvo, da je imel poškodovani v krvi 1.34 promila alkohola.

Požgali star mlin in lovsko prežo

V Čelovniku, na območju policijske postaje Sevnica, so neznanci v noči iz ponedeljka na torek požgali leseno barako, kjer je bil včasih mlin, in lovsko prežo. V baraki je bil tudi motokultivator. Policisti primer še preiskujejo, ogenj pa je povzročil za nekaj sto evrov škode.

