V kombiju 32 migrantov

26.8.2020 | 14:30

Foto: Arhiv DL

Danes, okoli pete ure zjutraj so črnomaljski policisti v Starih Žagah ustavili kombi, znamke mercedes sprinter, romunskih tablic, ki ga je vozil državljan Romunije. V tovornem delu vozila so našteli 27 Afganistancev in pet državljanov Pakistana, ki niso znali pojasniti, kako so prispeli v državo, voznik pa ne, kje jih je našel. V delo so se vključili kriminalisti in v povezavi z dogodkom prostost vzeli prostor še dvema državljanoma Romunije.

Prevažali 21 Pakistancev

Včeraj, okoli 21. ure pa so policisti na območju Ribnice kontrolirali skupino treh osebnih vozil. Pri tem so ugotovili, da sta dva državljana Slovenije in en državljan Bosne in Hercegovine v vozilih prevažali 21 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo, vsem trem osumljenim pa so odvzeli prostost in bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Še 36 tujcev

Metliški policisti so na Dolžu včeraj pred sedmo zjutraj ustavili mercedesa italijanskih tablic, ki ga je vozil državljan Kosova. V avtu je imel še dva državljana Kosova, ki nista znala pojasniti, kako sta prišla v državo. Primer so prevzeli kriminalisti.

Krški policisti so nekaj zatem v bližini Podbočja prijeli štiri državljane Bangladeša in državljana Pakistana, v naselju Hraste pa še pet državljanov Bangladeša.

Črnomaljski policisti so v Vrčicah prijeli dvajset državljanov Pakistana in v Kotu pri Semiču dva državljana Afganistana, brežiški policisti pa v Ribnici dva državljana Irana.

M. Ž.