V lanskem šolskem letu ni bilo nobene nesreče na šolskih poteh

26.8.2020 | 16:50

Na novomeškem rotovžu je bil danes tradicionalni posvet pred začetkom novega šolskega leta. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Še nekaj dni nas loči in bodo na naše ceste in poti znova polne otrok. Na novomeškem rotovžu je bil danes tradicionalni posvet s predstavniki vrtcev ter osnovnih in srednjih šol pred začetkom novega šolskega leta o prometni varnosti otrok in dijakov na poti v šolo, med šolo in na poti domov v sklopu akcije Prvi šolski dan. Novomeški župan Gregor Macedoni je uvodoma z zadovoljstvom povedal, da v preteklem šolskem letu niso beležili nobene nesreče oz. poškodbe šolarjev na šolskih poteh.

Sicer pa, kot je dejal, začetek letošnjega šolskega leta zaznamujejo še posebne razmere. »V ospredju je tudi epidemija, ko se vsi sprašujemo, kako in ali bo sploh potekala šola. Tako bo na šolskih poteh marsikdo tudi nosil masko in seveda dodatna previdnost ni odveč,« je poudaril.

Dodal je, da vsako leto želijo na občini poskrbeti za nove varne šolske poti. Tako bodo v letošnjem šolskem letu otroci iz Regrških Košenic prvič lahko prišli po pločniku oz. varni šolski poti do osnovne šole Šmihel. Lani so začeli z ukrepi na območju Brusnic in Gabrja, v naslednjem letu pa bo del šolske poti obnovljen tudi na področju Bršljina, in sicer na Cesti Brigad in Andrijaničevi cesti. »Seveda bomo s tem urejanjem nadaljevali tudi v prihodnje,« je pristavil.

Zbranim je Gregor Blažič, direktor-poveljnik GRC Novo mesto, predstavil delovanje GRC-ja in gasilske intervencije v cestnem prometu, o gasilski preventivi in prometu je govoril Luka Piko, vodja službe požarne preventive na GRC Novo mesto, o dogajanju v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2020 Vanesa Dželadini, vodja projekta na novomeški občini, prometno varnost v šolskem letu 2019/2020 v Mestni občini Novo mesto in aktivnostih policije v prihajajočem šolskem letu pa je predstavil Marko Škedelj iz Postaje prometne policije Novo mesto.

Slednji je stanje varnosti ocenil kot zadovoljivo, a pridal, da se lahko vsako stanje še izboljša, tako tudi to. »Vsi smo udeleženci v prometu, vsak prispeva svoj delež k varnosti. Torej, zavedajmo se sami sebe in se bomo zavedali tudi drugih. Bodimo pozorni do sebe in ostalih,« je svetoval.

M. Ž.

