Neznana tekočina na Lahinji

26.8.2020 | 18:20

Foto: Arhiv DL

Občan je kakšnih petnajst minut pred 15. uro pri Primostku v občini Metlika na reki Lahinji opazil oljni madež. Gasilci PGD Črnomelj so na kraju ugotovili, da je prišlo do onesnaženja z neznano tekočino na površini okoli 40 kvadratnih metrov. Na gladino vode so namestili pivnike. Izvor onesnaženja še ni znan. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Trčila tovorno in osebno vozilo

V krožišču pri HE Krško sta okoli 9. ure trčila tovorno in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in nudili pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

M. Ž.