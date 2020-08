Oratorij v Mirni Peči: Otroci se igrajo, spoznavajo gasilce, čebelarja, vozijo z zapravljivčkom ...

27.8.2020 | 08:10

Mirnopeški župnik g. Janez Rihtaršič je otrokom predstavil delo čebelarja, pomen čebel.... - najprej v župnišču, nato pa še v čebelnjaku.

Vožnja z zapravljivčkom, za kar je prijazno poskrbel Srečo Kastelic.

Gasilska vaja je bila zabavna in mokra, kar je v vročini še kako prijalo!

Mirna Peč - Zadnji teden počitnic mirnopeški osnovnošolci lahko preživljajo ne le doma, ampak v družbi vrstnikov, saj je Župnija Mirna Peč organizirala tradicionalni oratorij.

18 animatorjev, ki so se pridno pripravljali že prej, skrbi za okrog petdeset otrok, da vsak dan preživljajo pestro in zanimivo.

Rdeča nit letošnjega oratorija z naslovom ''Zaupam, zato si upam'' je svetopisemska oseba kraljica Estera. Med številnimi možnostmi so izbrali prav ta lik, saj so želeli predstaviti osebo, ki ni toliko poznana, pa vendar lahko s svojo zgodbo močno nagovori mladega človeka. Preprosto izraelsko dekle postane kraljica perzijskega kralja, kar se kasneje izkaže kot dejanje Božje previdnosti. Njeno zaupanje v Božjo moč in varstvo omogoči, da jo Bog uporabi za rešitev izraelskega ljudstva.

Skozi zgodbo mladi spoznavajo različne krščanske vrednote, ko so lepota, odgovornost, post, zaupanje, hvaležnost, pogum, kar jim bo v življenju pomagalo pri pravih odločitvah.

Vsak dan se zberejo po 9. uri, zmolijo, uživajo v skeču iz oratorijske zgodbe, nato pa sledijo različne delavnice in igre, od športnih do zabavnih in bolj umetniških, kjer razvijajo različne sposobnosti. Za dobro kosilo skrbita kuharja Ana Slak in Andrej Hočevar, nato sledi podoben program do odhoda. Oratorijci so včeraj imeli še posebej zanimiv dan: po zaslugi gasilcev PGD Jablan, ki so na travnik ob cerkvi prišli z gasilskim avtom in opremo, so uživali v tekmovalnih gasilskih igrah; z zapravljivčkom jih je po okolici Mirne Peči vozil konjar Srečko Kastelic, pomen in življenje čebel pa jim je razložil kar domači župnik g. Janez Rihtaršič, ki je tudi navdušen čebelar in ima pred župnijskim domom lep čebelnjak. Otroci so lahko pokukali vanj.

Danes so udeleženci oratorija odšli na pohod na slikovit hrib sv. Ane, nad naseljem Vrhpeč, na katerem se je zaradi ugodne strateške lege razvila naselbina – gradišče že v času starejše železne dobe (8. – 5. stoletje p. n. š. ). Na vzhodnem pobočju hriba je bilo v tem času gomilno in plano grobišče. Naselbina je bila utrjena z nasipi, ki so delno še danes opazni. Na vrhu so kasneje postavili cerkev sv. Ane.

Jutri in pojutrišnjem se obetajo spet igre in delavnice.

Župnik g. Janez Rihtaršič, je zadovoljen, da se mladi družijo in imajo lepo, pohvali animatorje in vse, ki pomagajo in po svojih močeh prispevajo, da bodo tudi letošnji oratorij srečno ''spravili pod streho''. Zaključek se obeta v soboto, s slovesno mašo ob 13. uri v župnijski cerkvi.

Letošnji oratorij je seveda nekoliko prilagojen zaradi varnostnih ukrepov proti epidemiji coronavirusne bolezni, a k sreči vse poteka v redu. Otrokom - prihajati morajo seveda le zdravi - vsako jutro animatorji ob prihodu izmerijo temperaturo, na voljo imajo zaščitna sredstva, skupine so manjše, itd.

V galeriji utrinki s sredinega dogajanja.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija