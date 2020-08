Sršeni v gostilni in elektrika - kje je danes ne bo

27.8.2020 | 07:10

Včeraj ob 18.23 uri so posredovali gasilci PGD Obrežje v Termah Čatež, kjer so iz gostinskega lokala odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. RAVNE, TP DOLE PRI ČATEŽU in TP LAZAR;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL na izvodu VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VAS PRI ČATEŽU in TP KRIŠKA REBER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD;

- od 10:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FERUM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC, izvod vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Raka danes med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP KRIŽE nizkonapetostni izvod GASILSKI DOM, JAVNA RAZSVETLJAVA med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP MRČNA SELA nizkonapetostni izvod KMETIJI RESNIK, GORJUP med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.