Počivalšek v Beli krajini o rekordni turistični sezoni - zaradi bonov in "pristne gostoljubnosti domačinov"

27.8.2020 | 09:20

Foto: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Črnomelj/Metlika/Semič - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je včeraj obiskal belokranjske občine Metlika, Črnomelj in Semič, kjer beležijo rekordno turistično sezono. Izrazit porast zanimanja za regijo je pripisal bonom, "pristni gostoljubnosti domačinov" in sodelovanju med občinami. Ob tem je podprl nove razvojne možnosti in delovna mesta na tem območju.

Med občinami, v katerih je bilo v juliju ustvarjenih več kot 20.000 nočitev, se je število teh v medletni primerjavi najizraziteje povečalo v občinah Metlika, za 95 odstotkov, in Črnomelj, za 143 odstotkov, so po obisku sporočili z gospodarskega ministrstva.

Počivalšek je na srečanju z vodstvi vseh treh občin poudaril, da je turizem dejavnost, za katero je nujno sodelovanje in povezovanje, zato je župane pozval k še bolj odločnim skupnim aktivnostim. "Nova finančna perspektiva odpira mnogo prostora za uresničitev dobrih načrtov in če so ti povezani z novimi delovnimi mesti in priložnostmi za mlade, jih je vredno podpreti," je dodal.

Tudi o Prilozju, Gačah ...

Seznanil se je z načrti za razvoj letališke dejavnosti v Prilozju pri Metliki, pri čemer verjame, da je del petzvezdičnih turističnih doživetij tudi dobra povezljivost vseh turističnih destinacij znotraj Slovenije, "k čemur bi lahko vzpostavitev rednih storitev na področju letalskih turističnih prevozov veliko pripomogla".

Minister je obiskal tudi osrednje belokranjsko-dolenjsko smučarsko središče Gače, kjer se upravljalci trudijo vzpostaviti zanimivo ponudbo skozi vse leto, a se ob stalnemu pomanjkanju naravnega snega in pravih zim srečujejo tudi z vrsto administrativnih težav. Ker je projekt oživitve in ohranitve Gač kot rekreativnega središča prevelik zalogaj za lokalne skupnosti, si te želijo več podpore države.

Gospodarstvo - jamstvo so le dobra delovna mesta

Vodstva občin so ministra podrobno seznanila še z načrti na gospodarskem področju. Vse tri belokranjske občine imajo urejene poslovne cone, za katere je med investitorji čedalje več interesa. Minister je v tej luči izpostavil program spodbujanja gospodarskih investicij, ki se je doslej izkazal za uspešnega. "Gospodarstvo je motor razvoja, dobra delovna mesta pa jamstvo, da obmejna območja, kot je Bela krajina, na srednji in dolgi rok ne bodo izgubljala mladih ljudi in njihovega znanja," je dejal.

Načrte, ki mu jih je predstavilo vodstvo belokranjskega razvojno informacijskega centra, in projekte, ki jih v njihovem podjetniškem inkubatorju razvijajo mladi podjetniki, pa je ocenil "kot najboljši primer tega, kar mladi v Beli krajini potrebujejo".

Počivalšek je sogovornikom predstavil nekatere aktualne razpise za podporo gospodarstvu in zagotovil nadaljnjo podporo vsem razvojnim programom, namenjenim obmejnim območjem.

STA; M. K.

