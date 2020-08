Po okužbah v DSO in vrtcu v Trebnjem: Kakšni so izvidi testiranj? Kdaj se vrnejo otroci in kdaj bo dom spet odprt?

27.8.2020 | 10:10

DSO Trebnje (foto: arhiv; R. N.)

Direktorica DSO Trebnje Mateja Povh nam je potrdila, da je je bilo včeraj testiranih šest stanovalcev iz t.i. sive cone, ki naj bi bili pred tednom dni v stiku z okuženo študentko, vsi testi so negativni, stanovalci so dobro, ne kažejo znakov okužb. Danes bodo testirali še enega zaposlenega in če bo tudi ta izvid negativen in če se stanje ne bo spremenilo, bodo v soboto dom spet odprli za obiskovalce – seveda z vsemi že prej sprejetimi omejitvami …

V vrtcu se zaposleni in otroci vrnejo 2. septembra

Tudi v trebanjskem Vrtcu Mavrica je bila pred tednom dni potrjena okužba pri vzgojiteljici, zato so takoj ukrepali. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sta v samoizolaciji še dve njeni sodelavki in cel oddelek otrok, v katerem je okužena delala, je povedala ravnateljica vrtca Vlasta Starc. Po njenem vedenju razen okužene nihče od njih še ni bil testiran, naj bi pa nekateri ostali zaposleni šli prostovoljno na testiranje, vendar nihče ni bil pozitiven. Če se stanje ne bo spremenilo, se po odločbi NIJZ tako zaposleni kot otroci iz omenjenega oddelka lahko vrnejo na delo in v vrtec 2. septembra.

Starčeva je še pohvalila starše otrok, ki so bili umaknjeni iz vrtca, ker so ukrep sprejeli z razumevanjem: »Niso se pritoževali, dobili smo le kakšen namig, da nismo dovolj hitro obvestili staršev vseh otrok v vrtcu, kar pa je bilo v danem trenutku nemogoče.«

J. K.

