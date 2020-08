Včeraj 33 okužb, ena v Novem mestu

27.8.2020 | 11:40

Včeraj so v Sloveniji ob 1299 testiranjih potrdili 33 primerov novega koronavirusa. V bolnišnici se je zdravilo 23 bolnikov s covidom-19, nihče med njimi ni potreboval intenzivne nege, tudi odpustili iz bolnišnice niso nikogar.

Največ okužb, in sicer devet, so potrdili v starostni skupini od 25 do 34 let, osem primerov je bilo v starostni skupini od 45 do 54 let, šest v skupini od 55 do 64 let, pet pa v skupini od 35 do 44 let. Dve okužbi so potrdili v skupini od 65 do 74 let, po eno okužbo pa v skupinah od 75 do 84 let, od nič do 4 leta in od 15 do 24 let.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2755 primerov novega koronavirusa, zaradi bolezni, ki jo povzroča, pa je umrlo 133 oseb.

Včeraj so nove okužbe odkrili v 26 občinah. Največ primerov, pet, je bilo v Ljubljani, kjer je tudi daleč največ aktivno okuženih (91). Po dve okužbi so potrdili v Mariboru, Celju in Dravogradu, prvo okužbo sploh pa so odkrili v občini Podlehnik. S tem se je število občin z najmanj eno okužbo povzpelo na 185.

Eno okužbo so odkrili tudi v Novem mestu.

M. K.