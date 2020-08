Na sejmu rabljenih učbenikov ni bilo gneče

27.8.2020 | 12:50

Ob našem obisku je bila stojnica prazna.

Sejem rabljenih učbenikov bo potekal tudi jutri.

Trebnje - Pred knjižnico Pavla Golie Trebnje je včeraj potekal sejem rabljenih učbenikov. Gre za novost, ki jo je pripravila knjižnica s tukajšnjim mladinskih svetom, vendar ob našem obisku ni bilo nikogar, ki bi na stojnici ponujal ali se zanimal za nakup učbenikov.

»Letos smo prvič prišli na to idejo, da organiziramo sejem rabljenih učbenikov, ker takšne ponudbe v našem kraju še ni bilo. Ponudili smo prostor, kjer lahko dijaki ali študentje prodajo, kupijo ali si izmenjajo knjige, ki jih več ne potrebujejo,« je dejala Petra Podkrižnik iz trebanjske knjižnice.

Na klopci v bližini stojnice smo opazili Jaka in Roka iz Ljubljane, ki sta čakala na morebitne obiskovalce. »Zaključila sva srednjo šolo, zato bi rada učbenike prodala naprej. V Ljubljani so takšni sejmi kar razširjeni in obiskani, tudi sama je jih udeležujeva,« sta nama dejala.

V trebanjski knjižnici so pričakovali, da bo med občani več zanimanja za sejem, ki bo znova potekal jutri od 12. do 18. ure.

