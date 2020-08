Poskus uboja v Brezju: Mati je rešila sina, strelec za leto dni v zapor

27.8.2020 | 13:40

Stari znanec policije, sodišč in zaporov, 32-letni Boštjan Brajdič - Seki je na novomeškem okrožnem sodišču priznal krivdo za poskus uboja 29. maja letos in se s tožilstvom pogodil za eno leto zapora, poroča današnji Dnevnik.

29. maja letos se je v romskem naselju Brezje 32-letni vročekrvnež, med Romi poznan tudi kot Seki, očitno namenil ubiti 18-letnega Enisa Hudorovca, fanta nečakinje. Da ga ni zadel, ima največ zaslug Enisova mati Ljubica Hudorovac, ki je reagirala neverjetno prisebno.

V naselju pravijo, kako se je Seki večkrat s pištolo za pasom vozil naokrog z motorjem, tako da so orožje vsi lahko videli, zato so se ga mnogi bali. Enisu naj bi po besedah domačinov tudi že večkrat grozil.

Obtožnica mu očita, kot poroča Dnevnik, da je tistega petkovega večera okoli 19.20 pritekel do zemljatih stopnic nad hišo Ljubice Hudorovac, ki je bila takrat zunaj. Spraševal je po sinu Enisu. Ko ga je zagledal manj kot deset metrov nižje pri hiši, mu je zagrozil, da bo ustrelil. Nato je nameril.

Da je ostalo »zgolj« pri poskusu uboja, je zaslužna Ljubica ki je skočila pred Sekija in ga udarila po roki prav v trenutku, ko je sprožil. Tako sta oba izstreljena naboja zadela v tla. Kljub temu je en naboj letel tako blizu Ljubičine glave, da ji je počil bobnič. V tistem času naj bi bilo zunaj vseh šest jenih otrok in dogodek bi se kaj lahko sprevrgel v tragedijo.

Ker je Ljubica padla na kolena, držeč se za glavo, iz ušesa pa ji je tekla kri, je bil prepričan, da jo je ubil, zato je Seki pobegnil proti svoji prikolici. Policisti so ga prijeli uro po dogodku. V preiskavi se je zagovarjal, da ni on streljal, kar pa je preiskava hitro ovrgla, saj so tako na njegovih rokah kot majici odkrili delce, ki nastanejo pri streljanju, še poroča Dnevnik.

