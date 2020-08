Odprli prenovljeno cesto v Dolenjem Vrhpolju

28.8.2020 | 08:30

Foto: Občina Šentjernej

V okviru občinskega praznika Občine Šentjernej so te dni odprli obnovljeno cesto v Dolenjem Vrhpolju. Prenovili so povezovalno cesto od naselja do glavne ceste v dolžini 200 metrov kot nadaljevanje investicije iz leta 2019. Odstranili so dotrajan obstoječi asfalt in tampon, na novo izdelali voziščno konstrukcijo in asfaltirali cesto v širini 3 metrov, preplastil se je tudi most do glavne ceste. Predhodno so uredili odvodnjavanje v središču naselja v dolžini 100 metrov. Izdelana je tudi nova javna razsvetljava, sporočajo iz občine.

Zbrane sta nagovorila župan Jože Simončič in vaščan Dolenjega Vrhpolja Stane Grubar. V kulturnem programu so sodelovali najmlajši krajani, med njimi s harmoniko Luka Povhe iz Dolenjega Vrhpolja in štirje otroci iz Gorenjega Vrhpolja: Svit Rangus, ki bo 1. septembra prestopil prag 3. razreda osnovne šole, hkrati bo začel obiskovati tudi 2. letnik Glasbene šole Marjana Kozine, je zaigral na flavto. Mladi recitatorji iz Vrhpolja pa so tudi nadvse aktivni na kulturnih in dobrodelnih prireditvah Turističnega društva Vrhpolje. Veliko pojejo, recitirajo in igrajo v gledaliških predstavah in igrajo na inštrumente. Nastopali so na veliko prireditvah v Vrhpolju, pa tudi v Kulturnem centru Primoža Trubarja, v domovih za ostarele, vrtcih in bolnišnici Novo mesto. Eva Grubar se je predstavila z recitacijo Poletje, Oskar Luštek z recitacijo Morje in še Nika Grubar, prav tako z recitacijo Poletje, še dodajajo v sporočilu za javnost.

Simbolično sta trak prerezala župan Jože Simončič in domačin Stane Grubar. Župnik Anton Trpin pa je blagoslovil nove pridobitve.

M. K.

