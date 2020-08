Z avtom v električni drog in drevo

28.8.2020 | 07:00

Sinoči ob 23.15 je v naselju Podgora, občina Straža, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste ter trčil v električni drog in drevo. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev, omogočili reševalcem dostop do ponesrečenca, odklopili akumulator na vozilu in razsvetljevali kraj nesreče. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Elektro podjetja.

Ob 18.31 je na cesti Trebelno-Mokronog, Trebelnem, padel kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.00 so v Termah Čatež, občina Brežice, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil, v katerem je bila mlajša oseba. Zakaj je bila potrebna pomoč gasilcev, regijski center ne poroča.

Ob 19.36 so v naselju Spodnji Stari Grad, občina Krško, gasilci PGE Krško iz notranjosti stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI in TP ŠENTJURIJ,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI TREBELNEM;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI TREBELNEM in TP GRIVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO, izvod 4.VRATNO;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS, izvod 4. POLJŠAK;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu S.O. Panjan.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP NOVO ZABUKOVJE, nizkonapetostni izvod ZALOKA-KROHARJE-KAMNOLOM med 8:00 in 14:00; na območju TP ŠENTRUPERT OBRTNA CONA, nizkonapetostni izvod DRAGA, pa med 8:30 in 11:30.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Kostanjevica šola predvidoma med 10.30 in 11. ter med 14. in 14.30 uro, na območju TP Kostanjevica vodovod in Slinovske njive predvidoma med 11. in 12.30 uro, na območju TP Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Orehovec, Male Vodenice in Ivanjše grič predvidoma med 11. in 14. uro; na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Veliki Kamen - nizkonapetostni izvod Vikendi nad TP predvidoma med 8. in 13. uro; na nadzorništvu Sevnica na območju TP Glino Gaj - nizkonapetostni izvod Glino predvidoma med 8. in 12. uro ter na na nadzorništvu Brežice na območju TP Brezina in Gornji Šentlenart predvidoma med 9. in 13. uro.

M. K.