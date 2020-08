Ustavljali prvega, pa je zbežal, naleteli na drugega, ki se je zaletel v tretjega - sumljivi pa vsi

28.8.2020 | 09:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti iz Črnomlja in Metlike so v noči na četrtek v okolici Sovinka ustavljali osebni avto znamke polo, ki ni upošteval znake sirene in modre luči in jim je ušel po kolovoznih poteh skozi gozd. Avto so kasneje izsledili, a že brez registrskih tablic, o vozniku pa ni bilo ne duha ne sluha.

Medtem je nasproti policistom pripeljal voznik pasata, ki pa očitno srečanja s policisti ni bil željan, saj je sunkovito obrnil in odpeljal. Pri tem se mu je tako mudilo, da se je zadaj zaletel v clia, ki je pripeljal iz smeri Ručetne vasi in je zaviral pred križiščem. Po trku je pasat odpeljal naprej.

Policiste je tako na kraju počakal clio, ki ga je vozil 28-letni Črnomaljčan. Policisti so ugotovili, da tudi na njegovem avtu ni registrskih tablic, da voznik nima izpita, posumili pa so tudi v njegovo psihofizično stanje in so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so clia zasegli in uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev zakona o vozilih in zakona o pravilih cestnega prometa.

Voznika sivega pasata karavana, ki je odpeljal in je imel v avtu še dva sopotnika (vsi trije so znani policiji), še iščejo. Prav tako še zbirajo obvestila oziroma preiskujejo navedbe, da naj bi nekateri akterji v zgodbi streljali (v zrak).

Vlomi v garažo in tri vikende

V Potočni vasi so vlomili v garažo in odnesli motorno žago Husquarna, vredno okoli 300 evrov. Novomeški policisti so opravili ogled, storilce pa še iščejo.

Na Cerovcu pri Črešnjevcu so črnomaljski policisti opravili oglede treh vlomov v vikende. Po prvih ugotovitvah niso odnesli nič, so pa lastnikom povzročili za nekaj sto evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

V Vrčicah so v sredo popoldne, okoli 13.00 ure, policisti prijeli dva državljana Afganistana in dva državljana Pakistana. Nekaj kasneje so v okolici Sinjega vrha prijeli še pet državljanov Bangladeša. Postopki z njimi še niso zaključeni.

V Jerneji vasi so črnomaljski policisti včeraj prijeli državljana Maroka, metliški pa v Drašičih dva državljana Tunizije. Osem ilegalnih migrantov so prijeli tudi v okolici Brega pri Sinjem vrhu (šest iz Maroka ter po enega iz Tunizije in Alžirije). V Vukovcih so prijeli tri državljane Afganistana, zvečer pa v Ručetni vasi skupino štiriindvajsetih tujcev (osem iz Pakistana, sedem iz Bangladeša, šest iz Afganistana, dva iz Egipta in enega iz Sirije).

V Podbočju in okolici so včeraj dopoldne prijeli državljana Bangladeša, v noči na petek pa še enajst. Krškim policistom so pri prijetju pomagali brežiški in prometni policisti ter vodnik službenega psa.

V noči na petek so v Hrastu pri Jugorju prijeli državljana Tunizije.

Postopki s tujci, ki so nezakonito prišli v državo, še niso zaključeni.

M. K.