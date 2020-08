Spet pretentali dva starejša občana; pijana delala kraval in poškodovala varnostnika

28.8.2020 | 14:30

Včeraj zjutraj sta se dva moška pripeljala na Brezovico pri Šmarjeških Toplicah in se starejšemu lastniku hiše predstavila kot uslužbenca telefonskega podjetja, ki ponujata dodatno napravo za ojačitev televizijskega signala. Kasneje se je izkazalo, da je v času, ko se je pogovarjal z enim od njiju, drugi pregledal hišo in odnesel nekaj zlatnine v vrednosti okoli 400 evrov. Oškodovanec je policistom povedal, da sta bila neznanca z avtom ljubljanskih tablic, ki je imel zadaj zatemnjena stekla. Avto naj bi bil svetle barve. Osumljeni, ki je zamotil oškodovanca, naj bi bil star med 30 in 40 let, govoril je slovensko, visok okoli 175 centimetrov, temnejših krajših las. V času storitve ja nosil kapo na ščitkom in velika sončna očala.

V Kladju nad Blanco sta dopoldne starejšo stanovalko prav tako obiskala dva moška – eden je gospo zamotil, drugi pa je pregledal prostore. Osumljenca sta bila temnejše polti, eden je bil star okoli 50 let, visok okoli 170 centimetrov. Govorila sta slabo slovenščino. Ko so domači popoldne prišli domov, so nezaželeni obisk zaznali po razmetanih prostorih. Policisti so opravili ogled, po prvih ugotovitvah pa storilca nista nič odnesla.

Delala kraval, poškodovala varnostnika, končala v pridržanju

Minulo noč nekaj po polnoči so policiste klicali na Čatež ob Savi, ker sta delala kraval opita 19-letni in 35-letni moški. Opozorila varnostnika niso zalegla, še več, ko je hotel pomiriti situacijo, sta se spravila nanj in ga poškodovala. Kaj več so preprečili policisti, ki pa so bili poleg varnostnika tudi deležni izzivanja in nedostojnega vedenja. Ker drugače niso mogli drugače vzpostaviti javnega reda, so uporabili razpršilec, telesno silo in lisice ter 35-letnika, ki je bil bolj vztrajen pri kršitvah od 19-letnika (ki ga noge vpričo policistov niso dobro držale), odpeljali v pridržanje.

Kradla parfume, a dolgo ne bosta lepo dišala

Na Belokranjski cesti v Novem mestu so nekaj po dvanajsti javili policistom, da sta dva moška iz trgovine brez plačila odnesla za okoli 300 evrov parfumov. Parfume sta skrivala v svoja oblačila, njuno početje so opazili kupci in opozorili zaposlene. Enega osumljenca je poslovodkinja ujela, a se je uspel izviti in sta skupaj pobegnila. Kljub temu so na podlagi dobrega opisa in kamer videonadzora že ugotovili, za koga gre. Preiskava je v teku.

Kradli tudi vino ...

V zadnjih nekaj dneh so neznanci vlomili v vikend v Gazicah in ukradli okoli dvesto litrov vina.

... in orodje

Na Zobčevi v Novem mestu so predrzni storilci med 11. in 14. uro dopoldne izkoristili krajšo odsotnosti lastnikov in iz lope ob stanovanjski hiši odnesli dve motorni žagi, električno brusilko, vrtalni stroj, udarno kladivo in kabel na kolutu dolžine 50 metrov. Lastniku so naredili za nekaj manj kot tisoč evrov škode.

M. K.