Prinesite, kar ne potrebujete, in odnesite, kar vam pride prav

28.8.2020 | 11:40

Foto: Luka Rudman

Projekt brezplačne izmenjave stvari »Prinesi-odnesi« bo po nekajmesečni prekinitvi na brežiški tržnici znova odprl svoja vrata, in sicer jutri ob osmih zjutraj. Obiskovalci lahko prinesejo stvari, ki jih več ne potrebujejo, in odnesejo tisto, kar jim pride prav. Izmenjava stvari bo potekala do 12. ure. Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti obiskovalcev bo lokacija opremljena z razkužilom in z navodilom, da je potrebno poskrbeti za higieno rok, kihanja in kašlja ter ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m, sporočajo iz JP Komunala Brežice.

Po epidemiji koronavirusa se spreminja tudi način prevzema in izdaje predmetov. Prineseni rabljeni predmeti bodo najprej odloženi v skladišče, naslednjo soboto pa jih bodo obiskovalci lahko prevzeli.

Projekt so na brežiški Komunali začeli junija 2015 in do začetka leta 2020 v ponovno uporabo predali že več kot 54.000 uporabnih predmetov. S tem so razveselili marsikoga, ki si v teh časih težko kaj privošči in hkrati odložili kar 24 ton manj kosovnega odpada, sporočajo iz podjetja.

Ljudje najbolj pogosto prinesejo oblačila, obutev, igrače, otroško opremo, gospodinjske aparate in drugo.

M. K.