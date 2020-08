FOTO: Že devete poletne glasbene urice; glasba res ne pozna meja

28.8.2020 | 13:30

Kljub razmeram okoli novega koronavirusa je Pihalni orkester Krka uspešno izvedel že devete poletne glasbene urice. (Foto: M. Ž.)

Rumanja vas - S sinočnjim zaključnim koncertom je Pihalni orkester Krka sklenil že devete poletne glasbene urice, na katerih mladi tudi ustvarjalno preživljajo poletje. Po videnem in slišanem so tudi letošnje delavnice kljub vsem znanim razmeram uspele. Tokrat so se predstavili s skladbami We will rock you skupine Queen, The Hunger Games iz filma Igre lakote, Beds are burning skupine Midnight oil, Skyfall, naslovno pesmijo filma o Jamesu Bondu, in How Far I'll Go iz risanega filma Moana.

Poletne glasbene urice, ki jih organizira in vodi Pihalni orkester Krka, vseskozi potekajo ob sredah med poletnimi počitnicami med 9. in 14. uro v Mladinskem domu Rumanja vas, kjer je tudi domicil orkestra. Obiskujejo jih otroci, stari med sedem in petnajst let, ki igrajo glasbene inštrumente in si želijo druženja in igranja v orkestru.

»Namen delavnic je, da otroci igrajo na svoje inštrumente tudi med poletjem. Otroci se spoznajo z igranjem v skupini in najbolj navdušeni se Pihalnemu orkestru Krka kasneje tudi pridružijo,« je povedala predsednica orkestra Aleksandra Pavlič. V veliko pomoč mentorju Borutu Turku in Tjaši Travižan, ki je vodila ustvarjalne delavnice, so člani orkestra, ki aktivno igrajo skupaj z otroci v orkestru, jim pomagajo in jih učijo.

Na letošnje urice se je prijavilo 70 otrok. »Ob upoštevanju vseh predpisov NIJZ -ja nam je organizacija predstavljala velik izziv, vendar smo se prilagodili in izpeljali vse načrtovane delavnice. V mesecu juliju smo tako otroke razdelili v več manjših skupin po inštrumentih, v avgustu pa smo imeli vaje zunaj na prostem,« je orisala.

S projektom Poletne glasbene urice v Pihalnem orkestru Krka dokazujejo, da glasba nima meja, saj so na letošnjih delavnicah sodelovali otroci od Žužemberka pa vse do Brežic. Projekt že vsa leta podpirata pokrovitelja novomeška tovarna Krko in Mestna občina Novo mesto, pridružuje pa se mu še občina Straža.

M. Ž.

Galerija