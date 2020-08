Včeraj 42 okužb; dve v Črnomlju in Krškem, ena v Sevnici in Brežicah

28.8.2020 | 12:45

V Sloveniji so včeraj ob 1338 testiranjih potrdili 42 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici je 22 bolnikov s covidom-19, med njimi eden na oddelku za intenzivno nego. Iz bolnišnice so sicer včeraj odpustili štiri bolnike.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2797 okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so včeraj potrjene okužbe precej razpršene po državi, saj so jih zabeležili v kar 26 občinah. Največ, po pet okužb, so potrdili v Mariboru in Celju, štiri pa v Ljubljani.

Po dve okužbi so potrdili v Kopru, Velenju, Brezovici, Črnomlju in Krškem, prvo okužbo sploh pa v občini Zavrč. Po eno novo okužbo imajo tudi v Sevnici in Brežicah.

Največ novih okužb je v starostni skupini od 25 in 34 let. V tej starostni skupini je namreč 11 novih primerov okužb. Po sedem jih je v skupini od 35 do 44 let ter od 45 do 54 let. Pri mladih od 15. do 24. leta so včeraj potrdili pet okužb, štiri v skupini od 55 do 64 let, po tri pa v skupinah od 65 do 74 ter od 75 do 84 let. Dva nova primera okužbe sta tudi pri otrocih do 14 leta starosti.

Trenutno je tako po državi aktivnih 423 okužb. Daleč največ jih je v Ljubljani, in sicer 83, v Celju jih je 29, v Mariboru in Novem mestu po 16, v Grosupljem 11. Vsaj kakšno aktivno okužbo pa beležijo v polovici slovenskih občin.

M. K.

