POPRAVEK: Dobil jih je po nosu

28.8.2020 | 15:30

V sredo, 26. avgusta, smo v članku Z avtom se je pripeljal kar na teraso lokala objavili tudi novico o pretepu na Senovem, podnaslovljeno Dobil jih je po nosu. Kot so nam danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, se jim je v poročilo o dogodku prikradla napaka, saj so bile vloge udeležencev ravno obratne, kot so navedli.

Kot nam je sporočil vodja OKC na PU Novo mesto Robert Perc, ki se za napako vsem prizadetim opravičuje, bi se moralo pravilno sporočilo glasiti:

»Policisti so se zvečer odzvali na klic na pomoč moškega na Senovem, ki je prijavil, da je pretepen. Policisti so ugotovili, da naj bi se 38-letni moški nedostojno vedel do znanke 62-letnika, kar je slednjega tako razjezilo, da je 38-letnika udaril, domnevno dvakrat v predel glave. Poškodovanega so oskrbeli v brežiški bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos in eno rebro. Poškodbe so okvalificirali kot lažje. Policisti domnevajo, da je dogodku (in poškodbam) botrovalo tudi dejstvo, da je imel 38-letnik v krvi 1,34 promila alkohola.«



Policisti primera še niso zaključili.

B. B.