Nagrada novo mesto Sergeju Curanoviću

29.8.2020 | 08:40

Sergej Curanović je dobitnik letošnje nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - S sinočnjo podelitvijo nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta na Gradu Grm je petdnevni festival kratke zgodbe Novo mesto short, ki ga pripravlja novomeška Založba Goga, doživel svoj vrhunec. Trem nagrajenim avtoricam iz preteklih let se je pridružil Sergej Curanović. Po mnenju žirije, sestavljene iz članov Društva slovenskih literarnih kritikov - Mateja Bogataja, Ane Geršak (predsednica), Vanese Matajc in Žige Rusa, je napisal najboljšo zbirko kratke proze z naslovom Plavalec, ki je izšla pri Cankarjevi založbi.

V utemeljitvi prve nagrade, ki zajema tudi dva tisoč evrov bruto, so člani žirije zapisali: »Plavalec Sergeja Curanovića preseneča z izčiščenim, ritmično enakomernim pripovednim tonom in zgodbami, ki se ognejo predvidljivim razpletom. Detajliran, počasen pripovedni razvoj dogajanj naseljuje zmuzljiva simbolika, ki sugestivno povezuje tematike pripovedi in se upira jasnim pomenskim sistemom. Šesterico besedil odlikuje konsistentnost tona, vzdušja in občutka skoraj srhljive samotnosti pripovednih oseb. Liki se prepuščajo nemirnemu toku lastnih misli, odtujeni so od sveta in od sebe, ujeti v imenske začetnice. Čeprav so si podobni, njihovi različni konteksti poudarijo vsakič nove vidike njihove psihološke globine. Curanović zgodbe izpisuje v romaneskni razsežnosti, obenem pa ohranja zaokroženost kratke forme. Tisto, kar zgodbe povezuje v koherentno celoto, je konsistentno izpeljana tema odmika od lastne zavesti.

Vsi štirje nominiranci v pogovoru z voditeljico večera Carmen L. Oven.

Pripovedovalci opisujejo svet, kot bi ga videli prvič, oddaljeno, zabrisano, z varne razdalje zunanjih opazovalcev. Plavalec je zgovoren v svoji diskretnosti ter lovi ravnotežje med skritim in razkritim, med umišljenim in izkušenim. Obstane vmes. Kot lik iz zgodbe Zaklonišče, ki se je odrekel »obema težnjama človeškega bitja, želji po življenju in želji po smislu«; a »odpoveš se lahko kvečjemu eni in še to le zato, da bi rešil drugo.«

Poleg Curanovića so za četrto nagrado Novo mesto potegovali še Ana Svetel z delom Dobra družba (LUD Literatura), Veronika Simoniti z zbirko Fugato (Litera) in Zarja Vršič s knjigo Kozjeglavka (Cankarjeva založba). Sicer je žirija letos prebrala in pregledala nekaj več kot 50 knjig, ki so v sistemu COBISS uvrščene pod oznako kratka proza z letnico 2019. »V primerjavi s preteklimi leti se zdi, da so bile zbirke kratke proze z letnico 2019 tematsko in slogovno bolj dinamične in so večinoma presegle običajni osebnoizpovedni in memoarski okvir,« so ocenili člani žirije. Ti tako niso imeli lahkega dela, za zbirke, ki so se prebile v četverico, pa po njihovem mnenju odlikuje ravno samosvoj avtorski glas z izstopajočim formalnim, tematskim in ali slogovnim pečatom.

Zbrane je nagovoril tudi novomeški župan Gregor Macedoni, po razglasitvi pa je sledil koncert Dua Oba, ki ga sestavljata multiinštrumentalist Boštjan Gombač in violinist Saša Olenjuk.

Festival Novo mesto short pa bodo sklenili danes ob 10. uri s tradicionalnim zajtrkom oz. pogovorom z nagrajencem v atriju knjigarne in kavarne Goga.

M. Ž.

