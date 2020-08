Kupci Marine Portorož imajo do 23. septembra čas za izkaz interesa

29.8.2020 | 10:00

Marina Portorož (Foto: spletna stran Term Čatež)

Portorož/Čatež ob Savi - Interesenti za nakup 100-odstotnega deleža Marine Portorož imajo do 23. septembra čas, da izrazijo interes za nakup s kratko obrazložitvijo. Terme Čatež si pridržujejo pravico po lastni presoji zahtevati dodatne informacije o vlagatelju in njegovem financiranju transakcije pred vključitvijo v postopek prodaje.

Pri tem si v Termah Čatež, ki so 100-odstotni lastnik Marine Portorož, pridržujejo tudi pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila in navedbe razlogov spremenijo ali zaključijo prodajni proces, bodisi da ne izberejo nobenega zainteresiranega vlagatelja, nadaljujejo transakcijo zgolj z nekaterimi vlagatelji ali pa ustavijo transakcijo delno ali v celoti, izhaja iz v četrtek objavljenega javnega vabila.

Za Marino Portorož je sicer posebna poletna turistična sezona, ki je bila zaradi novega koronavirusa nepredvidljiva, a so z njo na splošno zadovoljni. "Na žalost nismo uspeli izpeljati nobenega večjega dogodka, smo pa, tudi s pomočjo turističnih bonov, 100-odstotno zasedli nastanitvene kapacitete," so pojasnili.

Velik, kar dvotretjinski upad so sicer zabeležili pri dnevnih oz. tranzitnih gostih, medtem ko je število stalnih gostov ostalo skorajda enako. Večina gostov marine je v letošnji sezoni Slovencev, sledijo pa jim gosti iz Avstrije in Italije. Struktura stalnih gostov je ostala enaka - prednjačijo Italijani, ki jim sledijo Nemci, Avstrijci in Hrvati, so pa tuji gosti manj pogosto uspeli obiskati in koristiti plovilo in s tem tudi storitve marine. V Portorožu so sicer zadovoljni tudi z obiskom obeh svojih restavracij in bara.

Terme Čatež prodajo Marine Portorož načrtujejo že nekaj časa, a doslej niso bile uspešne. Pred časom je tako po več letih propadel načrt prodaje družbe Adventuri holdingu in družbi Glen, pri čemer naj se ne bi mogli sporazumeti o ceni. Družba MMNT, ki sta jo za prevzem ustanovila Adventura holding in Glen, naj bi sicer po navedbah dnevnika Finance za Marino Portorož plačala 21,6 milijona evrov.

STA