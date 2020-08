Včeraj 37 okužb, tudi v Mirni Peči, Brežicah, Kočevju in Sodražici

29.8.2020 | 12:00

V Sloveniji so včeraj opravili 1328 testov na novi koronavirus in potrdili 37 okužb. V bolnišnicah so zdravili 23 bolnikov s covidom-19, dva sta potrebovala intenzivno terapijo, enega so odpustili v domačo oskrbo. Umrl ni nihče s covidom-19.

Nove okužbe so odkrili v 23 občinah in pri enem tujem državljanu. Devet primerov so potrdili v Ljubljani, po dva v Celju, Rogaški Slatini, Kranju, Kamniku in Murski Soboti, v ostalih po enega (tudi v Mirni Peči, Brežicah, Kočevju in Sodražici).

Največ okužb, in sicer 10, so v petek potrdili v starostni skupini od od 45 do 54 let, devet primerov so potrdili v starostni skupin od 25 do 34 let, sedem v skupini od od 35 do 44 let, po dve okužbi v skupini od 5 do 14, od 15 do 24, od 65 do 74 let in od 75 do 84 let, po eno pa v starostni skupini od 0 do 4, od 55 do 64 let in nad 85 let.

V Sloveniji so skupaj potrdili 2834 okužb, doslej pa je umrlo 133 bolnikov s covidom-19.

Trenutno je aktivnih 433 primerov. Največ, 84, jih je v Ljubljani, 27 v Celju, 17 v Mariboru, 16 v Novem mestu, po 11 v Grosuplju in med tujimi državljani, po 10 pa v občinah Šentjur in Tržič.

M. K.